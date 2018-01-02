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عقـــارات
الأحد المقبل.. بدء تسليم أراضى القرعة التكميلية بالعاشر
الثلاثاء 02 يناير 2018 01:11 م
جهاز مدينة العاشر من رمضان
أخر الأخبار
جهاز مدينة العاشر من رمضان
المال - خاص
يبدأ جهاز مدينة العاشر من رمضان الأحد المقبل، تسليم قطع الأراضى السكنية بالحى 13 بالمجاورة 88 إسكان متميز والحى 29 المجاورة الأولى إسكان اجتماعى والحى 31 المجاورة الأولى إسكان اجتماعى والتى خصصت بالقرعة التكميلية التى أجريت نوفمبر2017.
ويستمر تسليم قطع الاسكان المتميز من 8 حتى 9 يناير، بينما يبدأ فى الإسكان الاجتماعى للحى 29 من 10 وحتى 16 يناير وللحى 31 من 17 حتى 24 يناير .
كما تم تحديد أيام 28 و29 و30 يناير مواعيد لتسليم قطع الأراضى للمتخلفين عن الاستلام فى المواعيد المحددة.
الإسكان
الإسكان الاجتماعى
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