بروتوكول تعاون بين بيتي وجهاز تنمية المشروعات بالبحيرة

بروتوكول تعاون بين بيتي وجهاز تنمية المشروعات

سالم: ندعم جهود تنمية الاقتصاد الوطني ونسعى لتوسيع التجربة في جميع المحافظات



المال-خاص



وقعت الشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعي "بيتي"، بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لدعم المشروعات الشبابية في محافظة البحيرة.



وقع البروتوكول كل من عمرو سالم رئيس قطاع الموارد البشرية بشركة بيتي، والمهندسة نادية عبده محافظ البحيرة وممثل جهاز تنمية المشروعات وذلك بحضور نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.



وصرح عمرو سالم رئيس قطاع الموارد البشرية بشركة بيتي، أنه انطلاقا من الرؤية الاستراتيجية الخاصة بشركة بيتي والتي تلاقت مع أهداف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تقديم خدمة مجتمعية حقيقية، ستتولى الشركة كمرحلة أولى مدتها 6 أشهر تمويل وتوزيع 20 سيارة تبريد على الراغبين من الشباب لتوزيع المنتجات الغذائية بالمحافظة من خلال آلية الإقراض المباشر بعائد 6% فقط.



وأضاف:" سيتم اختيار الشباب، الذين ستنطبق عليهم الشروط لتقديم التمويل اللازم لهم لشراء السيارات والبدء في التشغيل مباشرة بنفس الضوابط الموضوعة من جهاز تنمية المشروعات"، موضحا أن بيتي ملتزمة بسداد نصف قيمة قسط السيارة لكل شاب، معربا عن أمله في نجاح المرحلة الأولى من البروتوكول ليتم بعدها توسيع التجربة لتشمل جميع المحافظات المصرية.



وأوضح سالم أن بيتي تهدف من هذه الخطوة للمشاركة بفاعلية في الجهود التي تبذلها الدولة لدفع عجلة تنمية الاقتصاد الوطني، والمساهمة في خلق فرص عمل للشباب من خلال التركيز على المشروعات المتوسطة والصغيرة باعتبارها أحد اهم أدوات التنمية المستدامة، بالإضافة لدعم جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا في إطار استراتيجية مصر في الفترة المقبلة للتمكين الاقتصادي للشباب وخطة التنمية 2030.



وأكد رئيس قطاع الموارد البشرية بشركة بيتي أن “المشروعات المتوسطة والمتناهية الصغر التي تدعمها بيتي عن طريق الجهاز تمثل النسبة الأهم من المشروعات الاقتصادية، وهي المحرك الرئيسي لأي اقتصاد تنموي لتأثيره المباشر والسريع على العاملين فيه ".



وأضاف: تعمل " بيتي " وفق استراتيجية محددة وإيمان راسخ بأنها جزء من نسيج المجتمع المصري، على تحسين وتطوير البيئة المحيطة بالشركة والمساهمة في حل مشكلاتها، لافتا الى أنها تدرك تماما أهمية تطوير الإنسان، الذي دفع الشركة لتوفير كل الدعم والتسهيلات اللازمة من خلال برامجنا المخصصة لتدريب الطلاب والتي بها يتمكن الطلاب من تحقيق الاستفادة الكاملة طوال فترة التدريب، حيث تم تكليف كل طالب من المتدربين بتنفيذ أحد المشاريع المتعلقة بعمليات التصنيع والتسويق للعمل عليه، بما يوفر لهم فرصة جيدة للغاية للاحتكاك المباشر الذي تطلبه سوق العمل.