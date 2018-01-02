القابضة الكويتية تقدم عرض استحواذ على الدلتا للتأمين

القابضة المصرية الكويتية 66

رجب عزالدين



قالت شركة القابضة المصرية الكويتية، إنها حصلت على الموافقة اللازمة للاستحواذ على نسبة قدرها 99% من رأسمال شركة الدلتا للتأمين.



وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء: "حصلنا على الموافقة طبقًا للمادة رقم (27) من قانون الإشراف والرقابة على التأمين بجمهورية مصر العربية رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية".



وتابعت: "توجد لدينا نية لتقديم ملف عرض الشراء الإجباري إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بسعر مقترح 20 جنيهًا للسهم الواحد، وجارى الحصول على كافة الموافقات اللازمة لتقديم ملف عرض الشراء الإجباري إلى الهيئة".



ويبلغ رأسمال الدلتا للتأمين 100 مليون جنيه، موزعًا على 25 مليون سهم، بقيمة اسمية 4 جنيهات للواحد.



وحققت الشركة صافى ربح قدره 15.3 مليون جنيه، خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 6.6 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام السابق.



ويبلغ رأسمال القابضة الكويتية 256.11 مليون دولار، موزعًا على 1.02 مليار سهم، بقيمة اسمية 0.25 دولار للسهم الواحد، وتستحوذ على 32% من أسهم الدلتا للتأمين.