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استثمار
قابيل: ضخ 150 مليون جنيه لتطوير منطقتين صناعيتين بقنا
الثلاثاء 02 يناير 2018 11:25 ص
وزير التجارة والصناعة
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وزير التجارة والصناعة
محمد ريحان
أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء، حرص الوزارة على استكمال تطوير وتأهيل البنية التحتية لمنطقتي هو وقفط الصناعيتين بمحافظة قنا، في إطار برنامج "التنمية المحلية لمحافظات الصعيد" الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي بتمويل يصل إلى 500 مليون دولار ويستهدف تطوير وتأهيل 6 مناطق صناعية 2 بمحافظة قنا و4 بمحافظة سوهاج
تصريحات الوزير جاءت خلال زيارته صباح اليوم لمحافظة قنا برفقة الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والإصلاح الإدارى حيث عقدا اجتماعا موسعا مع اعضاء الهيئة البرلمانية عن المحافظة وذلك بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا .
ولفت الوزير إلى أنه تم وضع وتحديد مؤشرات الأداء والخطوات التنفيذية لتأهيل المناطق الـ 6 وذلك من خلال وضع الأسلوب الأمثل لإدارة هذه المناطق من حيث تطوير الخدمات الأساسية المقدمة في كل منطقة، وتحديد أولويات الاستثمار وفقا للميزة التنافسية لكل محافظة، الأمر الذى يسهم في مساعدة وتشجيع المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على إقامة المزيد من المشروعات الصناعية في إطار تلك المناطق وهو ما يتطلب إتاحة المزيد من الحوافز وإنشاء تجمعات صناعية متخصصة كاملة المرافق والتجهيزات في مختلف القطاعات الصناعية.
وقال الوزير إن الوزارة قامت بضخ 150 مليون جنيه من صندوق دعم وترفيق المناطق الصناعية لتطوير البنية التحتية لمنطقتى هو وقفط الصناعيتين بمحافظة قنا بواقع 75 مليون جنيه لكل منطقة
وأوضح أنه تم إنهاء أعمال الطرق بمنطقة فقط إضافة الي إنهاء أعمال محطات وشبكات المياه ، كما تم إنهاء أعمال شبكة الصرف وجاري عمل غابة شجرية، وإنهاء أعمال الكهرباء وأعمال الاتصالات والغاز بالمنطقة ، بينما تم تنفيذ أعمال الطرق بمنطقة هو الصناعية ، وتنفيذ أعمال الكهرباء طبقا للإشغال ، وكذا جارى إستكمال تنفيذ أعمالً المياه والصرف بالمنطقة .
وأشار قابيل إلى أن الحكومة حريصة على إحداث تنمية اقتصادية شاملة في صعيد مصر والنهوض بها من أجل توفير المزيد من فرص التشغيل لأبنائها، وذلك من خلال الارتقاء بمستوى المناطق الصناعية الحالية وزيادة نسبة الإشغالات للمشروعات الصناعية العاملة في نطاقها بما يسهم فى جذب المزيد من الإستثمارات المحلية والأجنبية للإستثمار فى محتلف محافظات الوجه القبلى.
وأوضح الوزير أن هناك برامج ومشروعات جديدة سيتم طرحها لدفع عجلة التنمية الصناعية فى محافظات الصعيد والإستفادة من الفرص والإمكانات والثروات الطبيعية والتعدينية المتاحة فى هذه المحافظات وإستغلالها الإستغلال الأمثل، لافتاً إلى أن الوزارة وكافة اجهزتها وهيئاتها التابعة تعمل على تقديم التيسيرات والمساعدة اللازمة لإزالة كافة التحديات التى تواجه المستثمرين داخل هذه المحافظات لإنشاء مشروعاتهم وإقامة التوسعات اللازمة
** دفع عجلة التنمية
ومن جانبها أكدت الدكتورة، هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى أن هذا البرنامج يأتى في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لدفع عجلة التنمية في ظل حرص الحكومة علي تحسين مستوي معيشة المواطنين ومراعاة حقوق الفئات الأكثر احتياجا.
وأضافت "يهدف البرنامج إلي تحفيز التنمية الاقتصادية المحلية وتحسين تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين بما يعمل علي خلق المزيد من فرص العمل بالمحافظات المختارة ،فضلاً عن تشجيع الشركات المحلية والأجنبية لتوجيه استثماراتهم الى هذه المناطق بصعيد مصر".
ولفتت إلى أنه تم تحديد محافظتي قنا وسوهاج باعتبارهم المحافظات الأكبر من حيث السكان ومعدلات الفقر والقدرات الاقتصادية .
وأوضحت أن البرنامج يركز أيضا على محور التطوير التكنولوجى والمؤسسى لبناء القدرات داخل المحافظات لتكون قادرة على تنفيذ المشروعات وإجراء المتابعة والتقييم لهذه المشروعات ، مشيرة الى ان الوزارة تستهدف خلال المرحلة الحالية منح اولوية للمشروعات التى قاربت على الانتهاء لضخ التمويل اللازم للاسراع فى عملية التنفيذ .
وأشارت السعيد الي ان هذه الزيارة تعد الثالثة لها لاقليم الصعيد خلال الاشهر الثلاثة الماضية حيث بدأت بزيارة محافظة الفيوم خلال سبتمبر الماضي وتلتها زيارة لكل من محافظتي قنا والاقصر اواخر شهر اكتوبر الماضي ، لافتة الي اهمية هذه الزيارات لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات التنموية والوقوف علي نسب الانجاز في كل مشروع .
كما أشار اللواء عبد الحميد الهجان إلى أن التنمية الصناعية بالمحافظة تشهد تطورا ملحوظا خلال المرحلة الحالية.
ولفت إلى أن بدء تنفيذ برنامج التنمية المحلية بمحافظة قنا والممول من البنك الدولى يمثل فرصة كبيرة لتطوير المناطق الصناعية بالمحافظة وهو ما يمثل عامل جذب للمستثمرين للاستثمار فى قنا.
وأشار إلى أنه جارى اتخاذ اجراءات اقامة مشروع غذائى كبير بالمحافظة باستثمارات إماراتية تصل الى 700 مليون جنيه وتوفر 3 آلاف فرصة عمل .
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