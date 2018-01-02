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تأميـــن
مصر للتأمين تقنتص مسئوليات الملاحة والمصرية للمطارات
الثلاثاء 02 يناير 2018 10:57 ص
شركة مصر القابضة للتأمين
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شركة مصر القابضة للتأمين
500 مليون دولار الحد الأقصى للتغطية سنوياً
المال ـ خاص
اقتنصت شركة «مصر للتأمين» وثيقتى التأمين على المسئوليات لصالح شركتى «المصرية للمطارات» و«الملاحة الوطنية» ، لمدة عام.
وعلمت «المال» أن الشركتين طرحتا مناقصتين لتغطية المسئولية المدنية قبل الغير، ويبلغ حد ما الأقصى مليار دولار (17.8 مليار جنيه) سنوياً مقسمة بواقع 500 مليون دولار (8.9 مليار جنيه) للشركة «المصرية للمطارات» ومثلها لشركة «الملاحة الوطنية».
و يبلغ الحد الأقصى لمسئولية الشركة عن الحادث الواحد حوالى 25 مليون دولار (445.7 مليون جنيه) وتغطى الوفاة أو الإصابة الجسمانية أو أى تلف لممتلكات الغير ، ناتجة عن التشغيل أو أى حادث يكون المؤمن له مسئولا عنه قانونيا ،
والممتلكات التى قد تتعرض للتلف وتدخل ضمن نطاق التأمين هى : فقد الأمتعـة أوالتلف الذى يلحق بها.
وشهدت المناقصتان منافسة من بعض شركات التأمين الأخرى، مثل المجموعة العربية المصرية للتأمين «GIG» و«إسكان للتأمين».
و بلغت الأقساط المباشرة لشركة «مصر للتأمين» فى فرع تأمينات الطيران 156.4 مليون جنيه خلال العام المالى (2016/2015) مقابل 147.3 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق، فيما سددت الشركة تعويضات مباشرة فى فرع الطيران 320.4 مليون جنيه، مقابل 92.8 مليون خلال فترة المقارنة.
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