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بنـــوك
6 بنوك تقرض تنمية للتأجير التمويلى 360 مليون جنيه
الثلاثاء 02 يناير 2018 10:52 ص
البنوك المحليه
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البنوك المحليه
«الأهلى، مصر وقناة السويس والعربى الأفريقى وتنمية الصادرات والاتحاد الوطنى»
الشركة تتفاوض مع قطر الوطنى وSAIB والاستثمار العربى على 150 مليونا أخرى
كتب – أحمد الدسوقى:
وافقت بنوك «الأهلى، مصر، العربى الأفريقى الدولى، تنمية الصادرات، الاتحاد الوطنى، وقناة السويس»، على تمويل شركة تنمية للتأجير التمويلى «إجى ليس» بنحو 360 مليون جنيه.
وقالت إيمان إسماعيل، رئيس مجلس مديرين «إجى ليس» فى تصريحات لـ«المال»، إنه سيتم الاعتماد على المبلغ خلال الفترة القادمة، فى بناء المحفظة الائتمانية للشركة.
كان بنك التنمية والعمال قد أعلن فى يوليو الماضى، إطلاق «إجى ليس» برأسمال مدفوع 175 مليون جنيه، موزعا بواقع %99.9 للبنك، والباقى لصندوق العاملين.
وأضافت إيمان إسماعيل، أن هناك مفاوضات أخرى تجريها الشركة مع 3 بنوك هى: «QNB، SAIB، والاستثمار العربى»، للحصول على قروض بقيمة 150 مليون جنيه، بواقع 50 مليون جنيه من كل منها، مشيرة إلى أن المفاوضات مازالت فى مراحلها الأولية.
وأوضحت أن شركتها بدأت عملها فى 2017، لكن انطلاقتها القوية ستكون خلال 2018، مؤكدة أن «إجى ليس» تسعى لأن تكون ضمن أقوى شركات قطاع التأجير التمويلى، خلال الفترة المقبلة.
ولفتت إلى أن شركتها تبحث مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الحصول على تمويلات، كما لفتت إلى أن شركتها لديها برامج متخصصة لـ SMEs، لكنها تنوى بدء التوسع فى تمويله خلال 2019.
وأكدت أن التأجير التمويلى قطاع واعد للغاية، وقادر على استيعاب العديد من اللاعبين الجدد، مشيرة إلى أن عدد الشركات الناشطة فى هذا المجال يبلغ حاليا 27 فقط، وتوقعت أن تتخطى قيمة عقود التأجير التمويلى حاجز 25 مليار جنيه بنهاية 2017.
وفقا للهيئة العامة للرقابة المالية، فإن حجم نشاط التأجير التمويلى ارتفع بنحو %31.3 خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الحالى، ليصل إجمالى العقود إلى 21.9 مليار جنيه، بنهاية أكتوبر الماضى.
واستحوذت شركات: كوربليس، جى بى، تكنوليس، العربى الأفريقى، وهيرميس، على أكثر من %50 من حجم النشاط خلال الفترة من يناير – أكتوبر 2017، وتصدرت «كوربليس» النشاط بحصة سوقية بلغت %12.4، تمثل 140 عقدًا أبرمتها بقيمة 2.729 مليار جنيه.
وجاءت «جى بى» فى المركز الثانى بحصة %11.5، وحجم تمويلات 2.534 مليار جنيه، ثم «تكنوليس» ثالثًا بـ%10.4، وحجم تمويلات 2.282 مليار جنيه.
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