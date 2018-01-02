شركات المحمول تلزم الموزعين بعدم بيع أكثر من 50 شريحة شهريا

بناءً على توجيهات مرفق تنظيم الاتصالات





كتب – محمود جمال:

ألزمت شركات المحمول الثلاث، موزعيها المعتمدين ببيع 50 شريحة محمول شهرياً، كحد أقصى، بهدف الحد من انتشار الخطوط مجهولة المصدر بالسوق المحلية، وذلك بناء على تعليمات جهاز تنظيم الاتصالات.

وكشف محمد المهدى، الرئيس الشرفى لنقابة تجار المحمول والاتصالات، عن بدء سريان القرار مع بداية العام الجديد، مشيرا إلى أن الموزعين تسلموا خطابات رسمية من الشركات أول أمس الأحد، طالبتهم خلالها بضرورة مراجعة مسئولى مبيعات كل منطقة حال وجود أى استفسارات.

وأوضح أن متوسط ربحية الخط الواحد يدور بين 3 و 5 جنيهات، ويتسلم التاجر حصته من الشركة كل 40 يوما، وبالتالى فإن حجم العائد المتوقع 250 جنيها، وهو أقل كثيرا من راتب الموظف لدى الذى يقوم ببيعها.

تضم نقابة الاتصالات 300 عضو مؤسس، من كبار تجار المحمول بالسوق المحلية، أبرزهم «التميمى»، وبدر الدين، كما تمتلك شركة لاستيراد المحمول واكسسواراته .

وأكد «المهدى» أن الشركات تجاهلت حقوق التجار للمرة الثانية على التوالى، مشيرا إلى تضرر عددا كبيرا منهم العام الماضى بقرار خفض عدد الخطوط المسموح ببيعها شهريا إلى 250 خطا.

كان جهاز تنظيم الاتصالات قد أصدر فى أغسطس الماضى، لائحة جزاءات لموزعى الخطوط، تشمل غرامة 5 ألاف جنيه على التاجر الذى يقوم ببيع أكثر من 250 شريحة شهريا، و50 ألفا على الشركة.

وبحسب مؤشرات وزارة الاتصالات، فإن عدد مستخدمى المحمول فى مصر بلغ حتى سبتمبر الماضى 99.4 مليون مشترك، منهم 42.7 مليون عميل لفودافون، و32.7 مليون لأورنج، و23.9 مليون لاتصالات.

بينما جذبت المصرية للاتصالات عبر شبكتها الرابعة للمحمول we بعد مرور 3 أشهر على تشغيلها، مليونى مشترك.



