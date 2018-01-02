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استثمار
بنك قناة السويس يدرس التخارج من التنمية التجارية والزراعية
الثلاثاء 02 يناير 2018 10:47 ص
بنك قناة السويس 556
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بنك قناة السويس 556
كتب – أحمد عاشور:
يدرس بنك قناة السويس التخارج من شركة قناة السويس للتنمية التجارية والزراعية، التى يمتلك %20 من رأس مالها.
وقالت مصادر مطلعة - فضلت عدم ذكر اسمها- أن البنك تعاقد مع مكتب - بيكر تللى - «وحيد عبد الغفار وشركاه»، لتحديد القيمة السوقية لأسهم الشركة، موضحة أن قرار التخارج يأتى من إطار السعى للتوافق مع التعليمات التى أصدرها البنك المركزى، بتقوية البنوك لمراكزها المالية، وتعزيز معدلات كفاية رأس المال، والتى من شأنها دفع وحدات الجهاز المصرفى للتخارج من الاستثمارات غير المباشرة.
يتوزع هيكل مساهمة قناة السويس للتنمية الزراعية والتجارية بواقع %55 لصالح شركة القناة العالمية للتجارة والتوزيع، و%20 لبنك قناة السويس، والنسبة المتبقية يمتلكها أفراد.
وتعمل شركة قناة السويس للتنمية التجارية والزراعية، وفقا لموقعها الإلكترونى، منذ أكثر من 40 عاماً، فى مجال التوريدات الزراعية، وتقديم الاستشارات للموردين.
وكان بنك قناة السويس، قد أعلن فى وقت سابق، أن قيمة المساهمات المباشرة للبنك تقدر بقيمة 3 مليارات جنيه، موزعة على 50 شركة.
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