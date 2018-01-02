ماذا يحمل لنا العام 2018؟

بعد نحو ربع قرن إلا قليلاً من هيمنة «الأحادية» الأميركية - بلا منازع - على مقومات المجتمع السياسى الدولى، إذ لم تدم لأسبابها، تعاود القوى الكبرى استجماع شتاتها - منفردة أو بالتعاون فيما بين بعضهم - سعياً إلى نظام متعدد الأقطاب - تتهيأ دواعيه، قبل أن يتجدد السجال بين القوى الصناعية الكبرى - خاصة بين أميركا وروسيا - المتنازعتين (اسميا) للنصر على الإرهاب.. الباقية شوكته - لا تزال - سواء فى أزمات إقليمية أو دولية، ذلك بالتوازى مع بروز «الشعبوية» فى أوروبا وأميركا.. بنفس الوقت الذى تنحسر الديمقراطية الليبرالية فى شرق أوروبا ووسطها، ولتصبح مواقع التواصل الاجتماعى حتى فى الدول المتقدمة.. هى الوسيلة بين رؤساء الدول وسياسييها للترويج لمعلومات مفبركة وكاذبة، ما يعزز بطبيعة الحال من قضايا التطرف على مستوى العالم فى مجمله، الأمر الذى بات يدعو - كضرورة كونية سلمية - إلى إعادة بعث حركة عدم الانحياز على أسس أكثر قوامة (...).. لا يعوق فاعلية قيامها سوى غياب زعامات إقليمية ودولية مناسبة تصلح لقيادتها فى تلك المرحلة التاريخية التى تشهد إرهاصات فوضوية ناتجة عن تداعى الدور الأميركى فى إرساء الاستقرار العالمى.. باستثناء امتلاكها حتى الآن القدرة على تعويق غيرها من الدول الكبرى عن الحلول محلها فى ملء الفراغ الناشئ عن سياستها الانكفائية.. التى تتراوح مؤخراً فى عهد «ترامب» برفعها شعار «أميركا أولاً».. وبين ما سبق أن انتهجته إدارة أوباما عن «القيادة من الخلف»، ما يمثل موقفها فى السنوات الأخيرة من ليبيا وسوريا ومالى إلخ.. ثم حالياً بالنسبة للقدس، ما قد ينهى احتكار واشنطن لدور الوسيط لتسوية أزمات الشرق الأوسط - بصفة خاصة - الأمر الذى قد يفتح المجال لمفاوضات متعددة الأقطاب - إن لم تعقها أميركا - سوف تشمل بحسب المراقبين كلاً من روسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وأميركا، ذلك على غرار المفاوضات الدولية 5 + 1 التى توصلت فى منتصف يوليو 2015 إلى الاتفاق بشأن البرنامج النووى الإيرانى.. الذى أمكن إنجازه فى ظل انفتاح الصراع الدولى - لا يزال - على مناخ الحرب الباردة.. وليستمد مقوماته من تراجع احتفاظ أميركا عن وضعية القطب الواحد.. ونجاح روسيا والصين فى استعادة مكانتهما الاستراتيجية - سياسيا وعسكرياً واقتصادياً - وإلى اتساع هوامش الحضور الأوروبى فى مناطق نفوذه التقليدية السابقة فى الشرق الأوسط، وفى إفريقيا، ناهيك عن تصاعد الأدوار الإقليمية لدول أقل أهمية عن نظيراتها الدولية.. كالجارات غير العربيات (..) التى تسعى لمعاودة اقتسام تركة الأنظمة العربية - بمعاونة من بعض الدول العظمى لأسبابه.. ومن دون استثناء الأيادى الخفية المستفيدة من نمو جماعات جهادية وإرهابية.. يتساجل بدعوى مكافتحها.. دول كبرى مع وكلائهم الإقليميين.. حيث تكاد منطلقاتهم «البرجماتية» المعلنة.. أن تكشف عن نواياهم المتكتمة.



على صعيد مواز قد يبدو الموقف العربى - عامة - ميئوساً منه .. مثل مريض السرطان، إلا أن حال منافسيه الإقليميين ليس أقل منه سوءاً، إذ تبدو تركيا مثل بندول الساعة المتأرجح بين الغرب الرافض لعضويتها فى ناديه وبين الشرق المتوجس من طموحاتها العثمانية، فيما تعم المظاهرات أرجاء إيران منذرة ربما بمواجهات أهلية بين الأصوليين والليبراليين، كما أنه ليس أمام إسرائيل غير حلين لا ثالث لهما.. إما العنف العسكرى المتواصل الذى يخلف أعداداً هائلة من القتلى على الجانبين، وإما اللجوء إلى الفصل العنصرى (الجنوب إفريقى) وكلاهما بمثابة بذور نزاع استراتيجية لن تمنح إسرائيل ما تصبو إليه، ذلك بينما تسعى القاهرة - كقاطرة عربية - للتقارب مع روسيا والصين وغيرهما.. بحيث يمكن أن تعيد لمريض السرطان الذى جرب الأطباء معه كل أنواع العلاج.. الثقة بالنفس التى تساعده على الاستشفاء إذا رغب فى ذلك.