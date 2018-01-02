شركة CIBC تقتنص الميدالية البرونزية وبلتون تعود رابعا

المجموعة المالية على قمة السمسرة فى 2017.. وهيرمس وصيفا





الصفقات والطروحات ترسمان الملامح النهائية لترتيب الشركات

قسم البورصة:

أنهت المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية تداولات العام الماضى، على قمة شركات السمسرة، بفارق جيد عن شقيقتها الصغرى هيرمس للوساطة فى الأوراق المالية، مستفيدة من الأداء الجيد لتنفيذاتها فى سوقى داخل المقصورة أو الصفقات، فى حين استمرت شركة التجارى الدولى للسمسرة CIBC فى المركز الثالث والميدالية البرونزية.

واستطاعت بلتون العودة من جديد لقائمة الخمس الكبار بعد أن احتلت المركز الرابع بعد تنفيذ طروحات جديدة وتنشيط تداولات داخل المقصورة، فى حين حافظت فاروس على مركزها الخامس، تلتها بايونيرز، ثم الرواد والتى ضمنت البقاء ضمن العشر الكبار منذ فبراير الماضى.

وعلى صعيد تحالفات شركات السمسرة فى العام الماضى، فقد جاء تحالف المجموعة المالية «هيرمس» فى الصدارة بتحقيق حصة سوقية %22.2، تلاه تحالف سى آى كابيتال وداينامك بحصة %9.2 ثم تحالف بايونيرز ورؤية أون لاين بحصة %4.3، ثم النعيم والتوفيق لتداول الأوراق المالية بحصة سوقية %3.5 وأخيرا بريميير وبريميم للسمسرة بواقع %0.5.

-1 المجموعة المالية

وواصلت المجموعة المالية للسسمسرة فى الأوراق المالية، صدارة تعاملات شركات السمسرة خلال 2017 مستفيدة من تحقيق قيم تعاملات وصلت إلى 79.1 مليار جنيه، مستحوذة على حصة سوقية بـ %12.1.

واقتنصت المجموعة المالية صدارة تعاملات سوق تداول الصفقات محققة حصة سوقية بـ %25 وقيم عمليات وصلت إلى 30.714 مليار جنيه، كما احتلت وصافة تعاملات داخل المقصورة مسيطرة على حصة سوقية %10.1 وقيم تداولات 56.2 مليار جنيه، كما احتلت صدارة أسواق تعاملات الأجانب من غير العرب، والمؤسسات.

وجاءت المجموعة المالية فى المرتبة 4 فى ترتيب شركات السمسرة وفقاً لتعاملات شهر ديسمبر الماضى، بعد تحقيق قيم عمليات وصلت إلى 2.9 مليار جنيه، وحصة سوقية %5.6.

-2 هيرمس

وحافظت شركة هيرمس للوساطة فى الأوراق المالية على مركزها الوصيف بنهاية تعاملات 2017 بعد أن سجلت قيم عمليات وصلت إلى 63.595 مليار جنيه، وحصة سوقية %10.1.

واستقرت هيرمس فى صدارة ترتيب سوق داخل المقصورة محققة قيم عمليات 63.388 مليار جنيه، بحصة سوقية %11.42، فيما احتلت صدارة تعاملات الأفراد بحصة سوقية %13 وقيم عمليات 46.351 مليار جنيه.

وخلال تعاملات ديسمبر الماضى، احتلت هيرمس المرتبة الثالثة بين شركات السمسرة محققة قيم تداول 3.2 مليار جنيه وحصة سوقية %6.2.

ونفذت المجموعة المالية هيرمس خلال العام الماضى، طروحات فى البورصة المصرية، منها شركتا راية لخدمات مراكز الاتصالات، ودايس للملابس الجاهزة.

-3 التجارى الدولى للسمسرة

واصلت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية البقاء بأمان فى المرتبة الثالثة، بعد تسجيل قيم عمليات وصل إلى 55.081 مليار جنيه، وبحصة سوقية %8.8 خلال تعاملات العام الماضى.

واحتلت التجارى الدولى للسمسرة المركز الأول فى تعاملات التداول الإلكترونى بقيم 39.184 مليار جنيه، وحصة سوقية %12.5، فيما احتلت المرتبة الخامسة فى تداول الصفقات بقيم تنفيذات 9.9 مليار جنيه وحصة سوقية %8.1، كما احتلت وصافة تنفيذات المؤسسات خلال العام الماضى.

فى حين اقتنصت التجارى الدولى صدارة تعاملات الشركات بنهاية ديسمبر الماضى، بعد أن حققت قيم عمليات وصلت إلى 8.7 مليار جنيه، وحصة سوقية بـ%16.6 من التعاملات الشهرية، مستفيدة من تصدر تعاملات سوق تداول الصفقات بعد تنفيذ عمليات وصلت الى 5 مليار جنيه.

-4 بلتون

وصعدت بلتون لتداول الأوراق المالية 3 مراكز لتنتقل من المرتبة السابعة بنهاية 2016 لتحتل المركز 4 بنهاية العام الماضى، بعد نجاحها فى زيادة قيم التداولات لتصل إلى 31.932 مليار جنيه، ضمنت لها تحقيق حصة سوقية بـ%5.1.

وجاءت بلتون فى المرتبة السابعة بقائمة تعاملات الصفقات بعد تحقيق قيم 5.8 مليار جنيه وحصة سوقية %4.8، فيما احتلت المركز الرابع فى تعاملات داخل المقصورة بقيم عمليات 31.3 مليار جنيه وحصة سوقية %5.6.

وقال محمود يوسف، مدير السمسرة بشركة بلتون إن الشركة عادت من جديد للدخول ضمن الخمسة الكبار لتجنى ثمار تركيزها على مختلف تعاملات سوق المال خلال العام الماضى، من داخل المقصورة إلى الصفقات، بجانب تنفيذ طروحات جديدة ممثلة فى شركتى إم إم جروب، وابن سينا فارما.

وأشار يوسف إلى أن بلتون تستهدف البقاء ضمن الخمسة الكبار على أقل تقدير فى العام الجديد، من خلال تنفيذ طروحات جديدة علاوة على تنشيط تعاونها مع العديد من التحالفات الدولية خلال النصف الثانى من 2018.

وأكد أن بلتون مستمرة خلال 2018 فى التركيز على زيادة تعاملات المؤسسات سواء المحلية أو الأجنبية فى السوق المصرية، بجانب تعزيز تداولات المستثمرين الأفراد، لافتاً إلى افتتاح أول فرع لبلتون فى منطقة المهندسين فى الأيام القليلة الماضية، متابعا أنه كانت هناك خطة لافتتاح 5 فروع جديدة فى العام الماضى، ولكن تم تأجيلها، وسنركز حالياً على إطلاق نوعية جديدة من التداول الإلكترونى لأول مرة.

واقتنصت بلتون وصافة تعاملات الشركات خلال شهر ديسمبر المنصرم، بعد تحقيق قيم عمليات وصلت إلى 6.242 مليار جنيه وحصة سوقية %11.8.

-5 فاروس

حافظت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية على مركزها الخامس بنهاية 2017 بعد أن حققت قيم تداول وصلت إلى 26.2 مليار جنيه أهلتها للاستحواذ على حصة سوقية بواقع %4.7.

وجاءت فاروس فى المركز السادس فى تعاملات الأفراد بحصة سوقية %3.4 وقيم عمليات 12.2 مليار جنيه، كما احتلت المركز الخامس فى تعاملات داخل المقصورة بقيمة 7.8 مليار جنيه.

وحصدت فاروس على المركز الخامس وفقاً لتعاملات شهر ديسمبر الماضى، بعد أن سجلت قيم عمليات قاربت 2.8 مليار جنيه، وحصة سوقية %5.3.

وتولت مؤخراً فاروس طرح نسبة من أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلى، كما تولت تنفيذ شراء أسهم خزينة لصالح شركة جلوبال تليكوم.

-6 بايونيرز

تراجعت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية مركزين خلال تعاملات العام، إلى المرتبة السادسة، مقارنة بالمركز الرابع فى 2016، بعد تسجيل حصة سوقية مقدارها %4.6، بقيم تداولات بلغت 7.9 مليار جنيه، منفذة من خلال 2.5 مليار ورقة مالية، وعدد عمليات 312.5 ألف عملية.

واحتلت «بايونيرز» المرتبة السادسة أيضاً خلال شهر ديسمبر 2017، مقارنة بالمركز الرابع، فى شهر نوفمبر السابق له، بقيم تداولات 2 مليار جنيه، وحصة سوقية %3.9، من خلال بيع وشراء 518.8 مليون ورقة مالية، و82.1 ألف عملية.

قال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن شركته بدأت عملية هيكلة شاملة لقطاع السمسرة منذ مطلع 2016، وتم إنجاز جزء كبير منها خلال 2017، وحافظت خلالها الشركة على حصتها من العملاء الأفراد لتحتل المركز الوصيف بعد هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية.

وأشار عبدالقادر إلى أن بايونيرز نجحت فى افتتاح 4 فروع جديدة خلال العام الماضى، فى الشيخ زايد ومصر الجديدة والمهندسين وسموحة بالإسكندرية، ليصل بذلك عدد الفروع الحالى إلى 14 فرعا، وذلك فى إطار خطة التوسع الجغرافى للشركة على مستوى الجمهورية.

ولفت إلى أن بايونيرز تستهدف تقوية مركز البحوث من خلال استقطاب كوادر بشرية على رأسها صالح ناصر كرئيس لقسم التحليل الفنى، قادماً من بنك الاستثمار فاروس وأحد كبار المحللين الفنيين فى مصر، كذلك تدشين شركة جديدة تحت اسم «رؤية أون لاين» متخصصة فى تعاملات المستثمرين عبر الإنترنت.

وأكد أن «بايونيرز» تركز على جنى ثمار الهيكلة الذى استثمر لعامين خلال 2018، مدعومة بالطرح المرتقب لشركة «رؤية» للاستثمار العقارى إحدى الشركات التابعة والمملوكة لبايونيرز القابضة، إضافة إلى خطة الدولة فى قيد مزيد من الشركات الحكومية وانتعاشة التداولات.

وأوضح أن الشركة تركز فى 2018 على عدة محاور أولها تفعيل ديسك شهادات الإيداع، بالتوازى مع تنشيط ديسك المستثمرين الأجانب الجارى الإعداد له فى الوقت الحالى، كذلك التخطيط لافتتاح فرع جديد فى التجمع الخامس، والتجهيز والإعداد لاستقبال طرح رؤية المقرر له النصف الأول من العام الحالى.

وأشار رئيس قطاع السمسرة إلى أنه برغم ارتفاع التكاليف والمصاريف العمومية والإدارية لشركات السمسرة خلال العام المنقضى، إلا أن تحسن معدلات السيولة وأحجام التداول اليومية، عوض هذا الفارق، لافتاً إلى أن الانتعاشة المرتقبة فى أحجام التداول مع العام الجديد ستحسن من القدرات المالية لشركات السمسرة ما ينعكس على الخدمة المقدمة للعميل.

-7 الرواد

قفزت شركة الرواد لتداول الأوراق المالية 24 مركز دفعة واحدة، خلال تعاملات العام المنقضى لتحتل المركز السابع، فى قائمة العشرة الكبار مقابل المركز الـ 31 خلال عام 2016، وذلك بتداولات قيمتها 26 مليار جنيه، منفذة على 600.7 مليون ورقة مالية، وحصة سوقية قدرها %4.1، منفذة على 46.6 ألف عملية.

وعلى صعيد شهر ديسمبر المنقضى، احتلت الشركة المرتبة الـ 25، بقيم تداول بلغت 352.3 مليون جنيه، وحصة سوقية 0.7%، عبر بيع وشراء 50.2 مليون ورقة مالية، منفذة على 3.4 ألف عملية.

يشار إلى أن الرواد تمكنت من إدارة عملية نقل ملكية على أسهم شركة المستقبل للتنمية العمرانية مطلع 2017 لعدد 9 ملايين سهم بقيمة 11.4 مليار جنيه، ما دفعها إلى صدارة الترتيب فى سوق الخارج.

-8 إتش سى

تمكنت شركة إتش سى لتداول الأوراق المالية من التقدم مركزين فى ترتيب السمسرة، خلال 2017، لتسجل المركز الثامن، مقابل المركز العاشر فى 2016، وذلك بعد اقتناصها حصية سوقية بلغت %3.5 وتداولات بقيمة 21.7 مليار جنيه، منفذة على 2.3 مليار ورقة مالية، و219.9 ألف عملية.

كما قفزت فى سوق الصفقات من المركز السابع إلى المركز الرابع، وتقدمت فى سوق المؤسسات من المركز السادس إلى المركز الرابع، وامتد التفوق فى تعاملات المستثمرين الأجانب إذ تقدمت 4 مراكز دفعة واحد لتحتل المرتبة الثالثة مقابل المركز السابع فى 2016.

وخلال شهر ديسمبر الأخير من 2017، اقتنصت إتش سى المركز السابع، متقدمة مركز وحيد بعد أن سجلت تداولات بقيمة 2 مليار جنيه، وحصة سوقية قدرها %3.8، منفذة على 132.1 مليون ورقة مالية، عبر 18.6 ألف عملية بيع وشراء.

قال شوكت المراغى رئيس قطاع الوساطة بشركة «إتش سي» لتداول الأوراق المالية إن الشركة ركزت على معالجة نقاط الضعف فى انخفاض التعاملات على المستثمرين الأفراد، عبر التركيز على هذه الفئة، على اعتبار أن الأفراد يستحوذون على نصيب الأسد من تعاملات السوق الفترة الأخيرة.

وأشار المراغى إلى أن الشركة تبنت سياسة توسعية لكن بشكل هادئ من خلال العمل على زيادة عدد الفروع، إذ تمكنت من افتتاح فرعين خلال 2017، والوصول بعدد الفروع إلى 5 أفرع، موضحاً أن هناك خطة للوصول بعددها إلى ما بين 10 و15 فرع الفترة المقبلة.

ولفت رئيس قطاع الوساطة بإتش سى إلى أن الأخيرة لديها الملاءة المالية التى تمكنها من زيادة تمويل عمليات الشراء بالهامش والمارجين، ما يجعلها تستهدف البقاء ضمن العشرة الأوائل فى ترتيب السماسرة فى 2018.

-9 مباشر

حافظت شركة مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية على ترتيبها التاسع، بعد أن سجلت تداولات قيمتها 17.1 مليار جنيه، وحصة سوقية %2.7، عبر بيع وشراء 5.5 مليار ورقة مالية، وعدد عمليات 594.8 ألف عملية.

واحتلت الشركة المركز الوصيف فى تعاملات بورصة النيل بعد سوليدير للسمسرة فى الأوراق المالية، بعد أن سجلت المركز الرابع خلال تعاملات 2016، فى حين تراجعت مركزاً واحداً فى سوق الأفراد لتصل إلى المرتبة السابعة مقابل السادسة العام السابق، كما تقدمت 3 مراكز فى تعاملات العرب إلى المرتبة 14 مقابل المركز 17 فى 2016.

أما على صعيد تعاملات الشهر الأخير من 2017، فتراجعت الشركة مركزاً واحداً لتستقر فى المرتبة الـ 11 مقابل المركز العاشر فى شهر نوفمبر الماضى، بعد أن سجلت قيم تداول 1.3 مليار جنيه، وحصة سوقية قدرها %2.5، من خلال بيع وشراء 290.6 مليون ورقة مالية.

-10 نعيم

تراجعت شركة نعيم للوساطة فى الأوراق المالية إلى المركز العاشر مقابل المركز الثامن فى 2016، وسجلت تداولات بقيمة 16.4 مليار جنيه، وحصة سوقية %2.6، من خلال بيع وشراء 4.7 مليار ورقة مالية، بتنفيذ 406.8 ألف عملية.

واحتلت الشركة المرتبة التاسعة فى ترتيب السمسرة خلال شهر ديسمبر الماضى، بقيم تداول بلغت 1.4 مليار جنيه، عبر بيع وشراء 295.7 مليون ورقة مالية، وحصة سوقية %2.7، منفذة على 38.3 ألف عملية.

قال طارق أباظة العضو المنتدب لشركة النعيم، إن شركته افتتحت 5 أفرع جديدة خلال 2017 فى المنصورة والإسكندرية والمهندسين ومصر الجديدة والمعادى، ليصل إلى 9 أفرع فى الوقت الحالى، بغرض الوصول إلى أكبر قاعدة من العملاء فى أماكن تواجدهم.

وأكد أباظة أن زيادة التكاليف والمصاريف العمومية والإدارية كانت عبئا على شركات السمسرة فى 2017، إذ ارتفعت تكاليف الإيجارات والطاقة والصيانة والمرتبات بحوالى 60 إلى %70، فضلاً عن نمو أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض.

وأشار العضو المنتدب للشركة إلى أن النعيم تركز على مضاعفة الملاءة المالية المخصصة لعمليات المارجين، فى حال انخفاض أسعار الفائدة، موضحاً مفاوضات الشركة مع عدد من البنوك لتمويل هذه العمليات الفترة المقبلة، رافضا الكشف عن القيمة أو أسماء البنوك.

-11 سيجما

تراجع أداء شركة «سيجما» لتداول اﻷوراق المالية، لتحتل الترتيب الـ11 مقارنة بالمركز الـ6 خلال عام 2016 بقيمة تداول بلغت 16.2 مليار جنيه مستحوذة على حصة سوقية %2.6 بكمية تداول 5.8 مليار ورقة مالية من خلال عدد عمليات 516 ألف عملية.

وجاءت «سيجما» فى المركز الـ12 بتعاملات شهر ديسمبر المنقضى، محققه قيمة تداول بلغت 1.2 مليار جنيه وحصة سوقية %2.2، من خلال تنفيذ 37 ألف عملية على 287.4 مليون ورقة مالية.

-12 أرقام

فيما صعدت شركة «أرقام» لتداول اﻷوراق المالية بمعدل 4 مراكز لتحتل الترتيب الـ 12 مقارنة بالـ16 خلال عام 2016، بحصة سوقية %2.2 وقيمة تداول بلغت 13.6 مليار جنيه بحجم 2.2 مليار ورقة مالية من خلال 230.9 ألف عملية.

واحتلت أرقام المرتبة العاشرة خلال الشهر المنقضى، بقيمة تداول سجلت 1.4 مليار جنيه، وحصة سوقية %2.7 بكمية تداول 131.5 مليون ورقة مالية، بعدد عمليات 21.8 ألف عملية.

-13 عربية أون لاين

تراجعت شركة «عربية أون لاين» لتداول اﻷوراق المالية لتأتى فى المركز الثالث عشر مقارنة بـ11 خلال العام السابق له، من خلال تنفيذ 518 ألف عملية على 5.8 ورقة مالية بقيمة تداول 11.9 مليار جنيه بحصة سوقية قُدرت بنحو %1.9.

وجاءت شركة «العربية» فى الترتيب الـ14 بتعاملات ديسمبر بقيمة تداول بلغت 918.7 مليون جنيه، بحصة سوقية %1.7، من خلال تنفيذ 42.7 ألف عملية على 274 مليون ورقة مالية.

-14 ثمار

صعدت شركة «المصرية العربية – ثمار» لتداول اﻷوراق المالية بمعدل مركز واحد فقط لتأتى فى الترتيب الرابع عشر، مقارنة بـ 15 خلال 2016، بقيمة تداول بلغت 9.8 مليار جنيه من خلال 375 ألف عملية منفذة على 4 مليارات ورقة مالية بحصة سوقية بلغت %1.6.

وقال عادل عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة ثمار، إن الشركة كان أداؤها جيدا خلال الفترة المنقضية لتتمكن من الصعود بمعدل مركز واحد، وهو ما يعد متميزا فى ظل التوترات التى تشهدها السوق المحلية.

وأوضح أن العام المقبل، يحتاج من الشركة مجهود أكبر للحفاظ على ترتيبها الحالى أو إحراز مراكز متقدمة، فى ظل التوقعات بنمو أحجام التداول مما يزيد من المنافسة بين الشركات.

وأشار عبد الفتاح إلى أن الشركة ستركز خلال العام المقبل على تدعيم تعاملات اﻷون لاين ﻹجراز التقدم المطلوب، موضحًا أن تعاملات اﻷفراد تستحوذ على %95 من إجمالى تعاملات شركته، فيما اتجهت الشركة لجذب بعض المؤسسات المحلية لتدعيم نشاطها.

وجاءت الشركة فى الترتيب الـ16 بتعاملات الشهر الماضى، محققه قيمة تداول بلغت 751.6 مليون جنيه، بحصة سوقية %1.4 وكيمة تداول 225.3 مليون ورقة مالية بعدد عمليات 27.4 ألف عملية.

-15 الجزيرة

تحسن أداء شركة «الجزيرة» لتداول اﻷوراق المالية لتحتل الترتيب الـ15 مقارنة بـ 20 خلال 2016، محققة قيمة تداول بلغت 9.7 مليار جنيه، بحصة سوقية %1.5 من خلال تنفيذ 169.6 ألف عملية على 3 مليار ورقة مالية.

وبرر حسين الصوالحى، العضو المنتدب للجزيرة، تقدم شركته لعدة عوامل أولها تمكنها من الحفاظ على حصتها بتعاملات المؤسسات، والعمل على تحسين أداء اﻷفراد من خلال تقديم مستوى خدمة أحسن وتحسين أداء اﻷبحاث، إضافة لتدعيم خدمات التسويق.

وأوضح أن الشركة لديها خطة طموح خلال الفترة المقبلة من خلال العمل على التقدم بنشاط اﻷون لاين واجتذاب عملاء جُدد من خلاله، إلى جانب السعى للتوسع بدول الخليج من خلال اﻷفراد، مستبعدًا قيام شركته بافتتاح أفرع جديدة.

واحتلت الشركة الترتيب الـ11 بتعاملات اﻷفراد بقيمة تداول بلغت 8.4 مليار جنيه، فيما جاءت بالمركز الـ24 بتعاملات المؤسسات بقيمة تداول بلغت 1.2 مليار جنيه، كما احتلت الترتيب الـ13 بتعاملات ديسمبر لعام 2017 مستحوذة على حصة سوقية بلغت %2.1 بقيمة تداول 1.1 مليار جنيه بعدد عمليات 16 ألف عملية منفذة على 307 ألف عملية.

-16 العربى الإفريقى

حققت شركة العربى الإفريقى لتداول الأوراق المالية المركز السادس عشر بين شركات السمسرة خلال عام 2017 المنقضى، بإجمالى تعاملات 9.53 مليار جنيه وبحصة سوقية %1.5، متقدمة 5 مراكز من المركز الواحد والعشرين خلال عام 2016 بإجمالى تداولات 3.94 مليار جنيه وبحصة سوقية %1.

وجاء ترتيب الشركة خلال شهر ديسمبر منفردا فى المركز التاسع عشر بإجمالى تعاملات 422.7 مليون جنيه وبحصة سوقية %0.8.

-17 أصول

فقدت شركة أصول للوساطة المالية 4 مراكز لتحتل المركز السابع عشر بين شركات السمسرة فى 2017، باجمالى تعاملات 9.21 مليار جنيه وبحصة سوقية %1.5، مقابل المركز الثالث عشر فى عام 2016، بإجمالى تعاملات 7.72 مليار جنيه وبحصة سوقية %1.9.

وعلى صعيد تعاملات شهر ديسمبر الماضى، احتلت الشركة الترتيب الثامن، بإجمالى تعاملات 1.96 مليار جنيه وبحصة سوقية %3.7.

-18 إتش إس بى سى

احتلت شركة إتش اس بى سى سيكيورتيز إيجيبت المركز الثامن عشر بين شركات السمسرة خلال العام الماضى بإجمالى تعاملات 9.16 مليار جنيه وبحصة سوقية %1.5، متقدمة من المركز الرابع والعشرين خلال عام 2016، والذى نفذت خلاله إجمالى تعاملات بقيمة 3.68 مليار جنيه وبحصة سوقية %0.9.

وجاء ترتيب الشركة خلال شهر ديسمبر فى المركز الخامس عشر بإجمالى تعاملات 810.5 مليون جنيه وبحصة سوقية %1.5.

-19 برايم

تراجعت شركة برايم لتداول الأوراق المالية 5 مراكز خلال 2017 المنقضى، لتحتل الترتيب التاسع عشر بين شركات السمسرة بإجمالى تعاملات 7.36 مليار جنيه، وبحصة سوقية %1.2، فيما حققت الشركة المركز الرابع عشر خلال عام 2016، بإجمالى تعاملات 6.58 مليار جنيه وبحصة سوقية %1.6.

وخلال تعاملات شهر ديسمبر جاءت الشركة فى الترتيب السابع عشر بإجمالى تعاملات 649.6 مليون جنيه، وبحصة سوقية %1.2.

-20 حلوان

جاءت شركة حلوان لتداول الأوراق المالية فى المركز العشرين، بين شركات السمسرة خلال تعاملات العام الماضى، بإجمالى تنفيذات 5.75 مليار جنيه، وبحصة سوقية %0.9، مقابل المركز الثامن عشر خلال عام 2016، بإجمالى تعاملات 4.67 مليار جنيه وبحصة سوقية %1.1.

وجاءت الشركة فى الترتيب الثالث والعشرين خلال شهر ديسمبر المنقضى، بإجمالى تعاملات 371.2 مليون جنيه وبحصة سوقية %0.7.