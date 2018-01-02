معدلات تغطية أذون الخزانة تسجل أقل مستوى خلال 6 أشهر

وزارة المالية المصرية 2

❏ مصادر: تسوية مراكز الأجانب وعملاء البنوك وراء تقلص فوائض السيولة

❏ انخفاض العائد للأسبوع الثانى مع تثبيت فائدة «الجنيه»

❏ «المركزى» يقلل عطاءات الودائع إلى 65 مليار جنيه



محمد سالم



تراجعت معدلات تغطية أذون الخزانة الحكومية إلى أدنى مستوياتها فى 6 أشهر، مع تقلص فوائض السيولة لدى البنوك نتيجة تسوية المراكز المالية لعملائها، وقيام الأجانب بخفض استثماراتهم قبيل إجازات نهاية عام 2017.



وسجلت معدلات التغطية متوسط 1.7 مرة الأسبوع الماضى، وهو أقل مستوى منذ يونيو 2017 مقارنة، بنحو 2.5 – 3 مرات فى الشهور الماضية.



وقال مدير قطاع الخزانة وإدارة الأموال لدى أحد البنوك الأجنبية، إن هبوط معدلات التغطية لأدوات الدين قصيرة الأجل فى هذا الوقت من العام، أمر طبيعى نظرا لقيام البنوك باستغلال فوائض السيولة لديها فى تسوية المراكز المالية لعملائها قبل انتهاء السنة، وقيام الأجانب من الأفراد والصناديق وغيرهما بتقليص استثماراتهم لإغلاق مراكزهم أيضا مع بدء موسم إجازات السنة الجديدة.



وأضاف: «مع نهاية كل عام يحدث طلب مرتفع على السيولة، هناك صناديق وشركات تستعد لإجراء توزيعات نقدية على مساهميها أو سداد التزامات والبنوك عليها أن تلبى هذه الطلبات».



ولفت إلى حالة الترقب التى سبقت اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى الخميس الماضى، وأنها قد تكون أحد أسباب ضعف الإقبال على الطروحات.



وكانت اللجنة، قد أقرت فى اجتماعها الأخير لعام 2017 تثبيت العائد على الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة عند %18.75 و%19.75 على التوالى، والإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند %19.25 وسعر الائتمان والخصم عند %19.25.



وأشار «المركزى» إلى ضرورة استمرار التقييد النقدى من أجل السيطرة على معدل ارتفاع الأسعار، موضحًا أن النظرة المستقبلية لمعدلات التضخم لاتزال متسقة مع توقعاته، والبالغة %13 بزيادة أو نقصان %3 فى الربع الرابع من العام المقبل، ومعدلات أحادية بعد ذلك.



وأكد استمرار متابعة تطورات الاقتصاد للتأكد من انحسار الضغوط التضخمية تمامًا قبل التراجع عن التقييد النقدى لتحقيق الاستقرار على المدى المتوسط.



وتراجع معدل التضخم السنوى العام والأساسى فى نوفمبر 2017 للشهر الرابع على التوالى، ليسجل %26 و%25.5 على التوالى، بعد أن بلغ ذروته فى يوليو 2017 عند %33 و%35.5 على الترتيب.



وهبط مؤشر «المال IR» الذى يقيس متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل (أذون الخزانة ) فى تعاملات الأسبوع الماضى بنحو 34 نقطة أساس « كل 100 نقطة تعادل %1» مسجلا %18.288 مقابل %18.631 فى الأسبوع قبل الماضى.



ووافقت وزارة المالية على اقتراض 32.7 مليار جنيه، عبر الأذون والسندات مقارنة بـ29 مليارا، قيمة الطروحات التى أعلنت عنها.



وهبط متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 364 يوما بنحو 90 نقطة أساس ليسجل %17.58 فى تعاملات الأسبوع الماضى، مقابل % 18.485 فى الطرح السابق، وتقلصت تغطية البنوك للعطاء إلى 2.48 مرة، بدلا من 2.73 مرة فى السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 16.725 مليار جنيه، عبر 270 عرضا، بينما قبلت «المالية» 113 عرضا فقط بقيمة 8.025 مليار بزيادة 1.30 مليار عن المستهدف.



وانخفض متوسط العائد على أذون أجل 273 يوماً 65 نقطة أساس إلى %18.097 مقابل %18.746 فى العطاء السابق، وهبط معدل تغطية العطاء إلى 1.4 مرة، مقابل 2.03 مرة فى الطرح السابق، وعرضت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بنحو 9.47 مليار جنيه من خلال 163 عرضا، قبلت «المالية» 154 عرضا بقيمة 7.7 مليار، بزيادة 980 مليونا عن القيمة المستهدفة.



وتراجع متوسط العائد على أذون أجل 182 يوما 18 نقطة أساس إلى %18.743 بدلا من % 18.923، وتغطية الطرح بشكل كبير إلى 1.8 مرة، مقابل 2.43 مرة فى الطرح السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 11.706 مليار جنيه، عبر 265 عرضا ، بينما قبلت «المالية» 171 عرضا بقيمة 6.5 مليار وهى نفس القيمة المستهدفة من الطرح.



وهبط متوسط العائد على أذون أجل 91 يوما إلى 15 نقطة أساس ليسجل %18.77 مقابل %18.919 فى العطاء السابق، وغطت البنوك الطرح 1.26 مرة، مقابل 2.19 فى الطرح السابق، وعرضت المؤسسات الاكتتاب بقيمة 8.18 مليار جنيه، تقريبا من خلال 222 عرضا، وقبلت «المالية» 199 عرضا بقيمة 6.5 مليار جنيه وهو نفس القيمة المستهدفة.



وواصلت عوائد أدوات الدين طويلة الأجل (سندات الخزانة المحلية) تراجعها للأسبوع الثالث على التوالى عقب موجة صعود استمرت 10 أسابيع تقريبا.



وكان عائد أدوات الدين متوسطة وطويلة الأجل (السندات) قد خسر 150 نقطة أساس خلال شهر سبتمبر الماضى، مع إقبال المستثمرين الأجانب على تداول أدوات الدين المحلية، ليهبط من مستوى %16.5 فى أغسطس إلى %15 نهاية سبتمبر، قبل أن يبدأ رحلة صعود طفيفة فى أكتوبر ونوفمبر.



وهبط عائد السندات أجل 3 سنوات بنحو 55 نقطة أساس، مسجلا 15.542 مقابل %16.094 فى الطرح السابق، وبلغ معدل تغطية البنوك للعطاء 3.1 مرة، مقابل 3.2 فى الطرح السابق وعرضت البنوك الاكتتاب 4.7 مليارات جنيه، عبر 120 عرضا بينما قبلت «المالية» 48 عرضاً بواقع 2.25 مليار، بزيادة 750 مليونا عن القيمة المستهدفة من الطرح.



وتقلص متوسط العائد على سندات أجل 7 سنوات، بنحو 56 نقطة أساس إلى %15.554 مقابل %16.114، سجل معدل تغطية العطاء 2.97 مرة، بدلا من 2.6 فى آخر طرح، وطلبت البنوك الاكتتاب بقيمة 3 مليارات جنيه، عبر 84 طلبا، لتقبل «المالية» 34 طلبا بقيمة 1.7 مليار جنيه بزيادة 700 مليون عن القيمة المستهدفة.



فى سياق متصل، ترفع «المالية»، الأسبوع الجارى، حجم اقتراضها عبر أذون الخزانة إلى 28 مليار جنيه، بزيادة 1.5 مليار عن الأسبوع الماضى، تتوزع القيمة بواقع 6.5 مليار عبر أذون 91 يوما ونفس القيمة لأذون 182 يوما، و7.5 مليار جنيه، من أذون 266 يوما و7.5 مليار من أذون 357 يوما، وتعتزم طرح سندات بقيمة 2.25 مليار جنيه، منها 1.25 مليار بأجل 5 سنوات ومليار بأجل 10 سنوات.



ومع تراجع فوائض السيولة لدى المؤسسات والصناديق، قلص «المركزى» قيمة عطاءات الودائع المربوطة ثابتة ومتغيرة العائد لتبلغ 65 مليار جنيه، مقابل 145 مليار فى الأسبوع السابق.



وبلغت قيمة الطرح للودائع متغيرة العائد 55 مليار جنيه، لأجل 42 يوما بينما تقدمت البنوك بعروض بقيمة 67.189 مليار جنيه، عبر 62 عرضا، وافق «المركزى» على 56 منها بقيمة 55 مليارا، وسجل أقل عائد مقبول %19.24 وأعلى عائد %19.310 والمتوسط %19.293.



ودشن «المركزى» العطاء الدورى للودائع ذات العائد الثابت، بقيمة 10 مليارات جنيه، لأجل 7 أيام بسعر فائدة %19.25، وقدمت البنوك 16 طلبا بقيمة 75.2 مليار جنيه، قبل البنك القيمة المطلوبة فقط بنسبة تخصيص 13.28 لكل بنك.



وتستهدف آلية الودائع المربوطة لدى «المركزى» تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.



وأعاد البنك تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف يوم 3 نوفمبر 2016، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.



وتفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد، مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، خاصة بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.