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بلال داعية السماء 6
الثلاثاء 02 يناير 2018 09:59 ص
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العرب والأجناس
يدور حول العصبية للعنصر وفروق الأجناس شيئان مختلفان يجب التفرقة بينهما : المفاخرة الجنسية، والعداوة الجنسية.
وقد تكون المفاخرة الجنسية بلا عداوة.
وقد تكون العداوة الجنسية بلا مفاخرة.
وقد تجتمع المفاخرة والعداوة.
ذلك أن المفاخرة طبيعة من قديم فى الجماعات، وقد توجد فى الأمة الواحدة، ما بين أهل الحضر وأهل القرى، أو ما بين أبناء الشمال والجنوب.
وقد تتفاخر بطون القبيلة الواحدة ولا تتفاخر.
وقد تتفاخر وتتعادى برغم وحدة الجنس والقبيلة الواحدة.
وعندنا فى مصر، مفاخر كثيرة تتعدد صورها أو أسبابها.
وقد تبلغ العداوة العنصرية حد التنازع على مغنم واحد، يجرى عليه التصارع، ولا يجزئ فى تحقيقه غير القضاء على العنصر أو الجماعة الأخرى، أو الإذلال.
على أن العرب فى شبه الجزيرة العربية، عاشوا بمأمن من سطوة جيرانهم إلاَّ فى الأطراف، ووجدت أسباب المفاخرة دون أسباب العداوة اللدودة.
ودرج العرب على إطلاق مسمى «الأعاجم» على كل من ليس عربيًّا.
ولكن العرب لم يعرفوا قط عداء العنصر أو عداء الجنس كما عرفه البيض والحمر فى القارة الأمريكية مثلاً، أو كما عرفه الأوروبيون والأصلاء فى القارة الأسترالية، أو السلافيون والتيوتون فى أوروبا الشرقية، أو الإسرائيليون والكنعانيون، أو المغاربة والأسبان.
ومما يجب الالتفات إليه أنه إن حدث أحيانًا زراية بالعبيد على لسان العربى، فإن المقصود بها لا يتطرق إلى الألوان والأجناس، أو يخص اللون الأسود بالزراية أو الازدراء.
فإذا قالوا «العبد»، فلا يقصدون به الزنجى أو ذوى اللون الأسود، وإنما يقصدون كل من استعبده أسر من أى نوع، ولم يفك إساره !
ويقصدون على الأخص كل إنسان مجهول النسب لا ينتمى إلى أصولهم المشهورة.
وقد جاء زمن على الدولة العربية بعد اتساعها كثر فيه جلب الزنوج السود من أفريقيا، فشجر بين الزنج والعرب يومئذ عداء يشبه عداء الأجناس.
أما فى غير تلك الآونة، فقد كان الزنوج قلة فى بوادى الجزيرة العربية وحواضرها، وكان الرجل العربى يولد الجارية السوداء ويتبنى وليدها إذا صلحت حاله ونجب، وربما كان له عبد يحمد له خصاله فيعتقه، دون أن يمنع ذلك عداءً للجنس أو اللون.
وينبه الأستاذ العقاد إلى وجوب الاحتراس من نسبة كل عبد أسود يُذكر فى أيام العرب- إلى الزنج أو أبناء حام كما يعرفون فى علم الأجناس.
أما بلال بن رباح، صاحب السيرة فى الكتاب، فأغلب الظن أنه كان حاميًا حبشيًّا ولم يكن زنجيا خالص السواد.. يدل على ذلك أنه لم يرد فى أوصافه أنه كان أفطس الأنف أو مجعد الشعر.
أما حال بلال، فقد كان من أضنك العبيد حالاً قبل الإسلام، وكانت حال العبيد هى الأسوأ بين طبقات المجتمع فى الجاهلية، ولكن ذلك كان ظلمًا للضعيف وليس عداءً للجنس أو كراهةً للسواد.
ومن ثم كان العبيد ضحايا الظلم والتفرقة فى المنازل والأقدار، فكان خلاصهم فى عقيدة تنكر الظلم وتأباه لأنه ينقص من شريعة المساواة.
وقد تكفل الإسلام بهذا الخلاص من جانبيه، لأنه أنكر الظلم والقسوة، وأنكر ظلم الإجحاف والمحاباة.
فحق لبلال أن يلبى دعوته، وأن يدعو إليه.
الرق فى الإسلام
كان الرق نظامًا عالميًّا سابقًا على ظهور الأديان «الروحية» بآلاف السنين، وامتزج فى تلك الأحقاب الطويلة بنظام الثروة ونظام المعاملات، ومن ثم صار اقتلاعه دفعة واحدة عسيرًا كل العسر، بل من أعسر الأمور، ولم يكن فى أذواق الناس وأخلاقهم فى ذلك الزمان ما يجعلهم يترفعون عن تسخير الآدميين كما يُسخر الحيوان !
ومع هذا لم يكن للمصلحين الدينيين بدٌّ من التوفيق بين عقيدة الروح واستباحة الإنسان ليُباع ويُشترى كما تُباع الآلات والأشياء وكما يُباع الحيوان.
وكان من التوفيقات التى لجأ البعض إليها، أن العبد عبدٌ بجسده، وحرٌّ بروحه أمام الله.
ومما كتبه القديس «بولس» إلى أهل «أفسس» توصية العبيد بالإخلاص فى الولاء لسادتهم كما يخلصون الولاء للسيد المسيح، وبمثل ذلك كانت أوامر الحوارى «بطرس» للعبيد.
ولما جاءت الكنيسة أقرت نظام الرق، واعتبره أحبار روما فى المناشير والعظات، وأيده «توماس الأكوينى» كبير الفلاسفة النساك وتلميذ أرسطو الذى اشتهر بالعلم والتقوى فى القرن الثالث عشر لميلاد المسيح.
ومن أعجب العجاب الذى يشير إليه الأستاذ العقاد- أن البلاد التى شاع فيها تحريم قتل الحيوان حتى ما يؤذى منه ولا يفيد قد بلغت عقائدها القسوة القصوى فى معاملة الأرقاء !
ولم تسلم أمةٌ قط فيما يورد من إقرار نظام الرق وازدراء العبيد !، ولم تخل من ذلك أمم الشمال الأوروبية التى تتباهى بالسمو فى الأخلاق أو التفرد بالصفات الإنسانية.
وقد قيل كثيرٌ فى أسباب الرق، وفى تحسين أحوال الأرقاء.
إلاَّ أن أسباب الإسلام للأمر بحسن معاملة الرقيق، لم تكن لأى مصالح اقتصادية، بل ربما كانت بعكس ما تقتضيه هذه المصلحة.
كذلك لا يقال إن الإسلام تهيَّب النظام القائم فى المجتمعات القديمة كما تهيبتها الأديان الروحية السابقة على نزوله.
كما لا يقال إن الإسلام منع رق المسلم وقصر الرق على الأسرى وأوجب لهم حُسْن المعاملة، فالواقع أنه لم يلجأ للتوفيق الذى سعت إليه أديان «روحية» كثيرة إزاء ويلات الرق.
كما لا يقال إن الإسلام جاء بآداب الرفق بالرقيق بعد تبدل الأحوال الاقتصادية وذهاب الحاجة إلى تسخيرهم، ذلك أن هذه الحاجة ظلت قائمةً فى المشرق والمغرب إلى زمن قريب.
ويكون مؤدى ذلك أن موقف الإسلام- فَضْلٌ خالص من علل المادة ودواعى الثروة الاجتماعية، وإنما هو «نصر صريح» فى عالم الروح، يحسب بلا مراء للدين الإسلامى وحده بين سائر الأديان.
رجائى عطية
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