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استثمار
وزيرة التخطيط تصل الأقصر استعدادا لبدء جولتها
الثلاثاء 02 يناير 2018 08:31 ص
دكتورة هالة السعيد
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دكتورة هالة السعيد
المال ـ خاص:
وصلت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إلي مطار الأقصر استعداداً لبدء جولتها التفقدية لمحافظة قنا، حيث تتجه إلى قاعة المؤتمرات الزجاجية علي النيل لتبدأ زيارتها بلقاء مجموعة من أعضاء مجلس النواب بالقاعة.
يُذكر أن تلك الجولة التفقدية تُعد هي الثالثة لوزيرة التخطيط لإقليم الصعيد خلال الأشهر الثلاثة الماضية، والتي بدأتها من محافظة "الفيوم"، البوابة الشمالية للصعيد أواخر سبتمبر الماضي، كما زارت محافظتي قنا والأقصر في أواخر أكتوبر الماضي، ويأتي ذلك في إطار سلسلة من الزيارات الميدانية إلى صعيد مصر، لتفقد مجموعة من المشروعات التنموية، والوقوف على نسب إنجاز تلك المشروعات.
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