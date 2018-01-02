رسميًا.. الأهلي يطلب التعاقد مع ثلاثي سموحة

وكالات:





أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، أن إدارة النادى الأهلي طلبت رسميا ثلاثة لاعبين من الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية، وهم محمود عبدالعزيز وعبدالله بكري وياسر إبراهيم، مشيرا إلى أن سموحة رفض التفريط في أي منهم بأقل من عشرين مليون جنيها.





وأكد رئيس نادى سموحة، أن أيا من هؤلاء اللاعبين لا يستطيع التوقيع على أي عقد لأنهم في فترة الحماية بموجب قوانين (الفيفا)، وبسبب امتداد عقودهم مع نادي سموحة لفترات طويلة قادمة، كما أن النادي الأهلي نادي عريق ويحترم المبادئ والقوانين المنظمة لانتقال اللاعبين، ولا يمكن أن يقدم على هذه الخطوة التي قد تعرضه لعقوبات مغلظة من الفيفا.