EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
رياضة
رسميًا.. الأهلي يطلب التعاقد مع ثلاثي سموحة
الثلاثاء 02 يناير 2018 01:37 ص
النادي الأهلي
أخر الأخبار
النادي الأهلي
وكالات:
أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، أن إدارة النادى الأهلي طلبت رسميا ثلاثة لاعبين من الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية، وهم محمود عبدالعزيز وعبدالله بكري وياسر إبراهيم، مشيرا إلى أن سموحة رفض التفريط في أي منهم بأقل من عشرين مليون جنيها.
وأكد رئيس نادى سموحة، أن أيا من هؤلاء اللاعبين لا يستطيع التوقيع على أي عقد لأنهم في فترة الحماية بموجب قوانين (الفيفا)، وبسبب امتداد عقودهم مع نادي سموحة لفترات طويلة قادمة، كما أن النادي الأهلي نادي عريق ويحترم المبادئ والقوانين المنظمة لانتقال اللاعبين، ولا يمكن أن يقدم على هذه الخطوة التي قد تعرضه لعقوبات مغلظة من الفيفا.
النادي الأهلي
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا