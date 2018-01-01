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ثقافة وفنون
سيدات هوليود: سنجمع 13 مليون دولار لمقاضاة المتحرشين
الإثنين 01 يناير 2018 09:18 م
فضيحة في هوليود
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فضيحة في هوليود
إعداد – عبدالغفور أحمد محسن
أطلقت المئات من الممثلات والمخرجات والمنتجات والكاتبات في هوليود، مبادرة شاملة لمكافحة التحرش بالسيدات في أماكن العمل في جميع أنحاء الولايات المتحدة
ستركز الحملة بشكل خاص على مكافحة التحرش بذوات "الياقات الزرقاء" (العاملات).
وبحسب "بيزنس إنسايدر" تتضمن المبادرة إطلاق صندوق ممول بتبرعات قيمتها 13 مليون دولار لمساعدة ذوات الدخل المنخفض على مقاضاة المتحرشين بهن.
كما تتضمن المبادرة التي حملت اسم "انتهى الوقت" حملة لدعم المساواة بين الجنسين في المناصب القيادية بالشركات، واقتراح تشريعات من شأنها دفع الشركات لتبني سياسات تكافح التحرش وتمنع التستر على المتحرشين.
وضجت هوليود مؤخرا بإعلان وقائع متكررة عن التحرش الجنسي
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