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سيـــاســة
ألمانيا تلغي عقوبة إهانة رؤساء الدول الأجنبية
الإثنين 01 يناير 2018 08:35 م
ألمانيا
أخر الأخبار
ألمانيا
DW
أعلن مجلس الولايات الألمانية، اليوم، إلغاء الفقرة الخاصة بفرض عقوبة على من يوجه إهانة إلى رؤساء الدول الأجنبية اعتبارًا من بداية العام الجديد.
وكان المجلس قدم مشروعًا لإلغاء الفقرة 103 من قانون العقوبات التي تفرض عقوبة خاصة على من يوجه إهانة إلى أعضاء وممثلي الدول الأجنبية، وتنص العقوبة على سجن المدان في هذه الحالة لمدة تصل إلى 3 أعوام.
وكانت هذه الفقرة احتلت عناوين الصحف في أعقاب اتخاذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إجراءات، بناءً على هذه الفقرة، ضد المقدم التلفزيوني الساخر يان بومرمان الذي كتب قصيدة تضمنت إهانات خطيرة للرئيس التركي، غير أن القضية الجنائية الخاصة بهذه "القصيدة المهينة" تم وقفها.
ألمانيا
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