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اقتصاد وأسواق
موريتانيا تبدأ استبدال عملتها لمواجهة التضخم
الإثنين 01 يناير 2018 08:33 م
موريتانيا
أخر الأخبار
موريتانيا
أ ف ب
بدأ الموريتانيون الاثنين استبدال عملتهم الأوقية بالعملة الجديدة التي أطلقتها الحكومة في مسعى لمواجهة التضخم.
واعتبارا من الأول من يناير 2018 أصبحت الورقة النقدية فئة 10 أوقيات، أوقية واحدة. وستستغرق مرحلة استبدال العملة 6 أشهر بدءا بأكبر الفئات وهي 5 آلاف أوقية.
وكان الرئيس محمد ولد عبد العزيز قد اعلن العملة الجديدة في 28 نوفمبر، المصادف العيد الوطني للدولة الواقعة في غرب افريقيا.
وقال إن استبدال العملة يساعد على استعادة الاوقية "مكانتها في المعاملات المالية وحماية القدرة الشرائية للمواطن مع خفض كمية النقد المتداول".
والاوراق الجديدة المصنعة من البوليمر، أكثر متانة وقوة ضد التزييف، بحسب السلطات.
وفي ديسمبر نفى محافظ البنك المركزي عبد العزيز ولد الداهي شائعات عن خفض قيمة الأوقية مؤكدا أن "نظام الإصلاح الجديد لا تأثير له على القوة الشرائية، ولا على قيمة ادخار الأموال".
وكان سعر الاوقية قد تراجع أمام الدولار الامريكي واليورو في السوق السوداء في الأشهر التي سبقت الاعلان وتصاعد هذا الامر في ما بعد مع لجوء المواطنين الى العملات الاجنبية.
ويعود آخر اصلاح نقدي في موريتانيا الى عام 2004 عندما استبدلت السلطات جميع الأوراق النقدية المتداولة منذ 1974
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