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اقتصاد وأسواق
الحكومة والبرلمان: ٨٠٠ جنيه لطن قصب السكر
الإثنين 01 يناير 2018 08:20 م
القصب
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القصب
ياسمين فواز
انتهى منذ قليل اجتماع برلماني حكومي ضم عدد من المسؤولين، أسفر عن تحديد سعر طن القصب، بقيمة 800 جنيه كحد أدنى.
وشارك في الاجتماع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، والمهندس مصطفى مدبولى، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، والنائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، والنائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، وعلى المصيلحى، وزير التموين، وعبد المنعم البنا، وزير الزراعة، وعمرو الجارحى، وزير المالية، لبحث زيادة أسعار توريد قصب السكر ومحصول البنجر.
** الحكومة جادة
ومن جانبه قال هشام الشعينى، رئس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن اجتماع اليوم كان بمثابة استكمال المفاوضات السابقة بشأن رفع سعر التوريد، وبمثابة جلسة تفاوضية وسيتم عرض نتائج هذه المفاوضات على المجموعة الاقتصادية.
وأكد على وجود القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء يعنى أن الحكومة جادة فى رفع سعر التوريد والوقوف بجانب الفلاح.
وأضاف الشعيني أنه متفائل بحل الخلاف بين المزارعين وشركات السكر من خلال طرح سعر توسطي يصل إلى 800 جنيه كحد أدنى.
وأشار إلى أن اللجنة تخشى اتخاذ أي قرار يزيد من أعباء الشركات، ويعود عليهم بالخسائر، داعيًا المزارعين إلى تفهم الأمر.
** قلق يتزايد
كان رشدي أبو الوفا، رئيس جمعية منتجي القصب، التابعة لوزارة الزراعة، أكد أنه وفقا للمعلومات الواردة له من داخل البرلمان، وافقت الحكومة مبدئيا على رفع سعر توريد القصب لـ750 جنيهًا بدلا من 620 حاليا، مؤكدا أن المزارعين لن يقبلوا ذلك السعر، حال الإعلان عنه رسميا، ويحجمون عن التوريد.
وأوضح أبو الوفا في تصريحات سابقة لـ«المال»، أن مزراعي القصب لن يقبلوا بأقل من 850 جنيها للطن، وأن سعر 750 لن يحقق أى هامش للمزارع، بل يغطى بالكاد جملة تكاليف الزراعة.
وأيده النوبي أو اللوز أمين عام نقابة الفلاحين الزراعيين، موضحا أن السعر الذي تعلنه الحكومة لشراء محصول القصب يتراوح بين 700 إلي 750 جنيها للطن.
ووقتها أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن سعر توريد القصب العادل لا بد أن لا يقل عن 850 جنيها، السعر الذي يرضي عنه المزارعين في ظل الأسعار الحالية وارتفاع مدخلات الإنتاج.
يشار إلى أن المزارعين كانوا في انتظار إعلان مجلس النواب عن الأسعار الجديدة لشراء محصولى قصب وبنجر السكر، لكن اكتفى على عبد العال رئيس البرلمان بطمأنة المزارعين بالسعر الجديد دون الإعلان عنه.
كان الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب طمأن الفلاحين والمزارعين بشأن أسعار توريد قصب السكر الأسبوع الماضي ،قائلا : "أطمئن كل الفلاحين والمزارعين في الوجهين البحري والقبلي أنه سيتم الوصول إلى سعر عادل كما نص الدستور بالنسبة للمحصولين"
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