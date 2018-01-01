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عقـــارات
مجلس الوزراء يمدد لنائب المجتمعات العمرانية عامًا
الإثنين 01 يناير 2018 08:14 م
رجاء فؤاد
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رجاء فؤاد
تقديرًا لمجهوداتها وتزامنًا مع سياسة الوزارة بتعيين الكوادر الشابة
بدور إبراهيم
أصدر الدكتور مصطفى مدبولى القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء قرارًا بمد مدة عمل المهندسة رجاء فؤاد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات لمدة عام إضافي، وذلك عقب وصولها لسن التقاعد القانونية.
وأكد وزير الإسكان أن قطاع التخطيط والمشروعات حقق العديد من المهام والإنجازات خلال 2017، التي أسهمت فى إحداث طفرة تنموية بالمدن الجديدة، لا سيما فى مجالات توفير الخدمات، والإسكان، وفرص العمل، مشيرًا إلى أن القطاع قام باستصدار قرارات وزارية باعتماد التصميم العمرانى والتخطيط والتقسيم لحوالى 75 مشروعًا استثماريًا عمرانيًا وخدميًا، تقام على مساحة إجمالية تتخطى الـ32 ألف فدان، في 15 مدينة جديدة، كما وفر أراضى للاستثمار العقارى بمساحة إجمالية تصل إلى 11 ألف فدان، إضافة إلى إتاحة الأراضى الصغيرة، لتوفير المسكن العائلي الخاص للمواطنين.
يأتى قرار التمديد للمهندسة رجاء فؤاد بالتزامن مع توجه الوزارة بالمزج بين الخبرات والكوادر الشابة التى تم إتاحة فرص لها مؤخرًا لتولى المناصب القيادية وإسناد العديد من المناصب لهم بأجهزة المدن وخلق أجيال جديدة من الكوادر الشابة بهيئة المجتمعات.
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