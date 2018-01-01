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سيـــاســة
السيسي يصادق على قانون تنظيم الهيئات الشبابية
الإثنين 01 يناير 2018 07:36 م
السيسي يوقع
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السيسي يوقع
متابعات
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ٢١٨ لسنة ٢٠١٧ بإصدار قانون تنظيم الهيئات الشبابية الذي وافق عليه مجلس النواب، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ).
وينص القانون الجديد على أنه يتعين على الهيئات الشبابية القائمة وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها دون رسوم طبقاً لأحكام القانون خلال ستة أشهر من التاريخ العمل بالقرار الصادر من الوزير المختص بشئون الشباب في هذا الشأن، وإلا اعتبرت الهيئة منحلة بقوة القانون. ويجوز للوزير المختص مد هذه المهلة لمدة أخري لا تجاوز سنة.
كما ينص القانون على أن تستمر مجالس ادارة الهيئات الشبابية القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة أعمالها الي حين توفيق أوضاعها وإعادة تشكيل مجالس ادارتها.
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