2 جنيه تراجعًا بالذهب.. وعيار 21 يسجل 636 جنيهًا للجرام

الذهب 99

عمر سالم



شهدت أسعار الذهب انخفاضًا بنحو 2 جنيه، اليوم الاثنين، بختام التعاملات المسائية، نتيجة تراجع الأوقية لمستوى 1300 دولار.



قال وصفي أمين واصف رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، لـ"المال": إن أسعار الذهب عيار ٢١ تراجعت لتسجل 636 جنيهًا بدلًا من 638 جنيهًا أمس.



وأضاف واصف أن عيار ١٨ سجل 545 جنيهًا، فيما سجل عيار ٢٤ نحو 726 جنيهًا مقابل 728 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب ٥٠٩٤ جنيهًا مقابل 5099 جنيهًا أمس.