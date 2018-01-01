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اقتصاد وأسواق
2 جنيه تراجعًا بالذهب.. وعيار 21 يسجل 636 جنيهًا للجرام
الإثنين 01 يناير 2018 07:28 م
الذهب 99
أخر الأخبار
الذهب 99
عمر سالم
شهدت أسعار الذهب انخفاضًا بنحو 2 جنيه، اليوم الاثنين، بختام التعاملات المسائية، نتيجة تراجع الأوقية لمستوى 1300 دولار.
قال وصفي أمين واصف رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، لـ"المال": إن أسعار الذهب عيار ٢١ تراجعت لتسجل 636 جنيهًا بدلًا من 638 جنيهًا أمس.
وأضاف واصف أن عيار ١٨ سجل 545 جنيهًا، فيما سجل عيار ٢٤ نحو 726 جنيهًا مقابل 728 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب ٥٠٩٤ جنيهًا مقابل 5099 جنيهًا أمس.
الذهب
أسعار الذهب
وصفي واصف رئيس الشعبة العامة للذهب والمصوغات
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