تأجيل زيارة نائب ترامب إلى إسرائيل للمرة الثانية

مايك بنس

عبد الغفور أحمد محسن



قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الزيارة المرتقبة لمايك بنس نائب الرئيس الأمريكي إلى إسرائيل تأجلت مجددًا، وفقًا لما نقلته وكالة "بلومبرج".



وكان بنس قد أجل زيارته المقررة لإسرائيل الشهر الماضي، وكان السبب المعلن آنذاك هو حرص بنس على حضور التصويت على تعديلات الضرائب في مجلس الشيوخ، وتزامن التأجيل مع احتجاجات واسعة في المنطقة على قرار الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقال البيت الأبيض حينها: إن الزيارة تأجلت حتى 14 يناير الجاري.



وقال إيمانويل ناشون المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إن جدول زيارات كبار الشخصيات في يناير لا يتضمن مايك بنس.



ولم يعلن ناشون عن أي سبب لتأجيل الزيارة، وقال إنه لا تاريخ محددا حتى الآن للزيارة المتوقعة.



