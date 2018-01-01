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استثمار
الحكومة تبحث سبل تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
الإثنين 01 يناير 2018 06:51 م
اجتماع حكومي برئاسة مدبولي
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اجتماع حكومي برئاسة مدبولي
عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اليوم الاثنين، اجتماعها برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والمالية، و قطاع الاعمال العام، و التموين، و الزراعة، و التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات الاقتصادية، من بينها سبل تشجيع إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لما لها من مردود إيجابى فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمختلف القطاعات، وتوفير المزيد من فرص العمل الحقيقية ونشر ثقافة ريادة الأعمال
وتم خلال الاجتماع استعراض المقترحات الخاصة بتوفير الاحتياجات التمويلية اللازمة لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال الفترة القادمة بما يدعم دور الجهاز فى وضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية لاقامة المزيد من تلك المشروعات، أخذاً فى الاعتبار فرص التوسع فى المجالات والمشروعات التى يمكن للشباب المساهمة فيها.
كما تناول الاجتماع متابعة لخطوات تنفيذ وزارة الصحة والسكان لمشروع القضاء على فيروس"سي" والجهود المبذولة فى هذا الصدد.
و تمت الاشارة إلى أن الوزارة حققت العديد من الانجازات والنتائج الايجابية التى جعلت مصر مثالاً عالمياً يحتذى به فى التعامل مع هذا الفيروس،
واستعرض الاجتماع خطة الوزارة فيما يتعلق بالكشف الشامل وعلاج كل من يثبت إصابته بالفيروس بما فى ذلك العمل على رفع درجة الوعي لدى المواطنين للوقاية منه ومحاربة مرض الالتهاب الكبدى.
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