استقرار أسعار الحديد خلال ديسمبر

حديد التسليح :
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
ديسمبر
نوفمبر
23.4%
0%
9700
11970
طن
حديد تسليح صلب (37 – لفائف )
حديد تسليح صلب (52- اطوال )
حديد كريتال
23.8 %
10100
12500
قطاعات انشائية
24%
0 %
10000
12400
خوص وزوايا وخلافه
21.9%
160
195
الواح صاج 2مم على البارد
صاج معرج مجلفن ملون
11.6%
116.50
130.00
130,00
م2
صاج مفرد سمك 0.5مم عرض اللوح 1.06 والتعريجة 3.7 سم
8.6%
303
329
ساندوتش بانلز للحوائط سمك 4 سم عرض 1م سمك الصاج 0.4 *0.5 مم بينهما عازل
8.3%
339
367.00
ساندوتش بانلز للاسقف سمك 7.7/ 4سم عرض 1.18 وسمك الصاج 0.4*0.5 مم