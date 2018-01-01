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8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
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اقتصاد وأسواق

استقرار أسعار الحديد خلال ديسمبر

الحديد
الحديد
الحديد

رضوى عبد الرازق  

استقرت أسعار الحديد بمختلف أنواعه خلال شهر ديسمبر2017  مقارنة بنوفمبر  الماضى 

جاء ذلك وفقا لنشرة أسعارمواد البناء الصادرة عن  الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق. 

فيما تراوحت الارتفاعات فى أسعار الحديد مقارنة بديسمبر  2016 بين 8 إلى 24%

وفيما يلى جدوال بتغيرات أسعار الحديد بمختلف أنواعها:

حديد التسليح :

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

ديسمبر

ديسمبر

نوفمبر

23.4%

0%

9700

11970

11970

طن

حديد تسليح صلب (37 – لفائف )

23.4%

0%

9700

11970

11970

طن

حديد تسليح صلب (52- اطوال )

 

حديد كريتال

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

ديسمبر

ديسمبر

نوفمبر

23.8 %

0%

10100

12500

12500

طن

قطاعات انشائية

24%

0 %

10000

12400

12400

طن

خوص وزوايا وخلافه

21.9%

0 %

160

195

195

 

الواح صاج 2مم على البارد

 

صاج معرج مجلفن ملون

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

ديسمبر

ديسمبر

نوفمبر

11.6%

0 %

116.50

130.00

130,00

م2

صاج مفرد سمك 0.5مم عرض اللوح 1.06 والتعريجة 3.7 سم

8.6%

0 %

303

329

329

م2

ساندوتش بانلز للحوائط سمك 4 سم عرض 1م سمك الصاج 0.4 *0.5 مم بينهما عازل

8.3%

0 %

339

367.00

367.00

م2

ساندوتش بانلز للاسقف سمك 7.7/ 4سم عرض 1.18 وسمك الصاج 0.4*0.5 مم

 

 


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