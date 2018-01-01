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الإسكندرية
من بين 2298..تعيين 93 شخصا بشركة كهرباء مطروح
الإثنين 01 يناير 2018 05:37 م
محافظ مطروح
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محافظ مطروح
معتز محمود
اعتمد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح أسماء المتقدمين لوظائف شركة كهرباء البحيرة فرع مطروح من أبناء المحافظة والتي انتهت إلى تعيين 93 متقدما، بخلاف استكمال إجراءات تعيين عدد من الوظائف الأخرى.
ووجه محافظ مطروح الشكر للمهندس محمد شاكر وزير الكهرباء علي استجابته بالموافقة علي توفير وظائف لشباب المحافظة لشغل 100 وظيفة فى قطاع الكهرباء بالمحافظة
وأوضح أنه لم يحدث منذ سنوات الإعلان عن هذا العدد الكبير بالشركة للالتحاق بالعمل في الوظائف المختلفة بالشركة .
كما تقدم المحافظ بالشكر لرئيس شركة كهرباء البحيرة علي الشفافية في اختيار الاسماء والتعاون المستمر والجهود المتواصلة بين الشركة والمحافظة لتوفير كافة الاحتياجات واستكمال كافة المشروعات المتأخرة بقطاع الكهرباء بجميع أنحاء المحافظة .
وأضاف محافظ مطروح أن عدد المتقدمين بلغ 3611 شخصا، بينما بلغ إجمالي المستوفين شروط القبول 2998 شخص بينما تم استبعاد 613 شخص لعدم الاستيفاء لشروط العمل بالوظائف المعلنة .
واشار أبو زيد بان المحافظة نجحت خلال العامين الماضيين في توفير 10634 وظيفة دائمة ومؤقته لأبناء المحافظة.
وكانت الوظائف المؤقتة موزعة كالآتي : عدد 500 معلم مساعد من أبناء مطروح لتحقيق الاستقرار التعليمى ، و تثبيت وتعيين 1074 بالقطاعات الخدمية بالمحافظة منها تثبيت لعدد 1050 متعاقد بالقطاعات الخدمية المختلفة ،وتوفير60 وظيفة بمكتبة مطروح العامة ،و49 بفرع جامعة الاسكندرية بمطروح وتعيين 19 من ذوى الاحتياجات الخاصة ، كذلك تم تعيين عدد (57) من أوائل خريجي الجامعات المصرية .
وأشار إلى أنه تم توفير210وظيفة بشركة المياه والصرف الصحى بمطروح، و43 وظيفةبمنطقة مطروح الأزهرية بعد رفض تعيينهم من خارج المحافظة كأولوية لأبناء المحافظة بالتنسيق مع شيخ الأزهر ، و توظيف 25 وظيفة بإحدى شركات البترول مع التنسيق مع باقى الشركات العاملة على أرض مطروح
كذلك توفير ما يزيد عن 300 وظيفة بأجر يومى بالمشروعات الخدمية بالمحافظة و2000 وظيفة بعدد من الشركات الخاصة من خلال القوى العاملة بمطروح منهم 1500 دائمة وعدد 500 موسمية . وكذلك 100 وظيفة فى قطاع الكهرباء .
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