السيسي يستعرض مع وزير الشباب أهم الإنجازات الرياضية خلال 2017

السيسي ووزير الرياضة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب، والدكتور مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان لاستعراض أهم الإنجازات الرياضية.



صرح بذلك السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، حيث ذكر أن وزير الشباب عرض خلال الاجتماع أهم الإنجازات الرياضية والشبابية التي تحققت خلال عام 2017، مشيراً إلى ما شهدته البنية التشريعية الرياضية في مصر من تحديث عقب اعتماد قانون الرياضة الجديد، والذي انعكس بالإيجاب على نجاح الانتخابات التي نظمتها الجمعيات العمومية لمختلف الأندية المصرية.



وأشار المهندس خالد عبد العزيز في هذا الإطار إلى الإقبال الكبير من جانب أعضاء الأندية على الانتخابات التي أقيمت، سواء لاعتماد اللوائح الداخلية أو لانتخاب مجالس الإدارة، منوهاً إلى ما يلقيه هذا الإقبال من مسئولية على عاتق مجالس الإدارات المنتخبة ويدفعها نحو العمل بجدية لتنفيذ برامجها الانتخابية وتحقيق تطور ملموس بالأندية.



وأضاف المُتحدث الرسمي أن وزير الشباب استعرض أيضاً الجهود الجارية للارتقاء بالبنية التحتية الرياضية والشبابية على مستوى الجمهورية، كما عرض عبد العزيز الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد في عام 2021، لافتاً إلى إنشاء ثلاث صالات مغطاة بكل من شرم الشيخ، والأقصر، والغردقة لاستضافة مباريات وفعاليات البطولة. كما تناول جهود تطوير والارتقاء بكفاءة بيوت الشباب على مستوى الجمهورية.



وتطرق السيد وزير الشباب كذلك إلى الموقف التنفيذي لإنشاء المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في ضوء الجولة التفقدية التي قام بها إلى موقع الإنشاءات خلال الشهر الماضي، حيث أشار إلى ما ستضمه المدينة الرياضية من منشآت رياضية حديثة ومتنوعة تشمل صالات مغطاة، ومجمع حمامات سباحة، ومنطقة ملاعب متعددة الأغراض، منوهاً إلى أن المدينة الرياضية ستمثل مركزاً ثقافياً واجتماعياً ورياضياً متكاملاً، وأنه يجري إنشاؤها وتجهيزها وفقا للمستويات العالمية لتكون مؤهلة لاستضافة كل البطولات الرياضية الدولية والإقليمية.



وذكر بسام راضي أن الرئيس السيسي وجه خلال الاجتماع بالمضي قدماً في جهود تطوير المنشآت الرياضية والشبابية في مختلف أنحاء الجمهورية، مع ضمان إدارتها بشكل يتيح آلية ذاتية لتوفير تكاليف صيانتها وتطويرها، مشيراً إلى أهمية ألا تسهم مراكز الشباب في الارتقاء بالمستوى الرياضي فقط، بل أيضاً في جهود تنوير وتثقيف الشباب، وأن تقام الفعاليات والأنشطة والعروض الثقافية والفنية بجميع مراكز الشباب الجديدة التي يتم إنشاؤها تحقيقاً لهذا الغرض، وبحيث توفر للشباب الإمكانات اللازمة للاستفادة من قدراتهم في الإبداع والابتكار. كما وجه بالاهتمام اللازم بذوي الاحتياجات الخاصة عند تطوير المنشآت الرياضية والشبابية، وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لهم.