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سيــارات
مسروجة: انحسار معدلات نمو سوق السيارات خلال العام الحالى
الإثنين 01 يناير 2018 04:43 م
رأفت مسروجة
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رأفت مسروجة
6 % هامش ربح الشركات العالمية و16% للمحلية
أحمد عوض
توقع رأفت مسروجة، الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك" انحسار معدلات نمو سوق السيارات خلال العام الحالى بنسب تتراوح ما بين 4 و5% فقط على خلفية قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس طارق قابيل بتعليق الخصم الجمركى على السيارات الأوروبية، والمقدرة بـ10% خلال 2018، موضحاً أن ارتفاع اﻷسعار وزيادة معدلات التضخم ستحول دون تحقيق أرقام مبيعات كبيرة.
وقال إن شركات السيارات ستتجه إلى زيادة أسعار طرازاتها بنسب تتراوح بين 2 و3%، لتقليل حجم الخسائر الناتجة عن تراجع المبيعات وتعويضها إلى أشهر العام الحالى، مؤكداً أن الماركات المختلفة فى طريقها للارتفاع بسبب الزيادة المقررة من الشركات اﻷم سنويا، والتى تبلغ 2% من إجمالى الأسعار العالمية.
وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعات سعرية لعدد من شركات السيارات، والتى تحاول تعويض انخفاض مبيعاتها من خلال هوامش الارباح، مبررين ذلك بزيادة أسعار الصرف والتعريفة الجمركية للسيارات، موضحا أن هوامش الربحية للسيارات المتعارف عليها عالميا لا تتعدى حاجز الـ 6%، وذلك بعد تحصيل كل الرسوم الجمركية والمصاريف الإدارية "Over Hild" فى حين تتجاوز أرباح الشركات المحلية 15 إلى 16%.
واستبعد مسروجة، دخول شركات أجنبية جديدة السوق المحلية، في إطار تصنيع السيارات أو المكونات، في ظل انكماش المبيعات لحاجز الـ120 ألف سيارة سنويا، مؤكدا أن السوق المصرية ستكون جاذبة للاستثمار بالنسبة للشركات العالمية في حالة الوصول إلى حاجز بيع 600 ألف سيارة سنويا.
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