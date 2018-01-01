البورصة تربح 33 مليار جنيه خلال 3 أشهر

البورصة المصرية







المال - خاص



صعدت قيم التداول بالبورصة المصرية خلال الـ3 شهور الأخيرة لعام 2017 المنقضي، بقيمة 33 مليار جنيه، لتصل إلي 90 مليار جنيه وذلك مقارنة بالربع الثالث من العام .





وأشار تقرير صادر من البورصة، أمس اﻷحد، أن قيمة التداول خلال الفترة من يونيو وحتى سبتمبر بلغت 57 مليار جنيه .





فيما بلغت قيم التداول ببورصة النيل خلال نفس الفترة نحو 159.8 مليون جنيه .





