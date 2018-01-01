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وزيرة التخطيط تزور مصابي حادث كنيسة مارمينا بحلوان
الإثنين 01 يناير 2018 02:19 م
وزيرة التخطيط
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وزيرة التخطيط
المال ـ خاص:
قامت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أمس الأحد، بزيارة إلى معهد ناصر، لتفقد مصابي الحادث الإرهابي الذى استهدف كنيسة مارمينا والبابا كيرلس، بحلوان للاطمئنان علي حالتهم الصحية.. وأعربت "السعيد" عن خالص الأسي علي ما أصابهم من أذي الإرهاب الغادر متمنية لهم الشفاء العاجل.
وتقدمت "السعيد" بالتعازي لأسر شهداء الهجوم الإرهابى متمنيه لهم الصبر والسلوان.. وأكدت أن يد الإرهاب الغادر لن تُترك كثيرًا لتلحق الأذى بالمصريين، مشيرة إلى أن محاربة الإرهاب هي الهدف الرئيس الذي تعمل عليه الدولة المصرية بكل مؤسساتها.
كما أشارت السعيد إلى حتمية التكاتف لمواجهة هذا الإرهاب الغاشم والذي هدد أرواح أبرياء كانوا يرفعون قلوبهم بالصلاة في دور العبادة.. وأكدت وزيرة التخطيط أن تلك العمليات الغادرة تحاول تقويض مساعي الدولة المصرية للتقدم خطوات للأمام، مؤكده علي ضرورة تضافر كل الجهود للسير نحو عملية النهوض بالدولة مهما كانت الظروف والتحديات قائلة: "لن تقتل عزيمتنا مثل تلك العمليات من هؤلاء المتطرفين وسنواجه التحديات مهما كانت الظروف"
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