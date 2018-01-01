أجندة التعليم العالي خلال 2018

أ ش أ: قال نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب الدكتور سليمان مصطفى ، إن الجامعة قد أنهت استع

المال ـ خاص:



تعتزم وزارة التعليم العالي تنظيم العديد من الفاعليات خلال العام الجاري، بداية من شهر يناير الحالي والذي يتضمن بدء عرض برنامج المسابقات التليفزيونى القاهرة تبتكر ومسلسل نور،وكذلك إفتتاح مركز البحوث الأقليمية بمدينة شلاتين.



وحددت الوزارة شهر فبراير لإفتتاح محطة مركزات الطاقة الشمسية بمدينة برج العرب، يليه إعلان أسماء الفائزين بمنح علماء الجيل القادم ، خلال مارس والذي يتضمن نحو 150 منحة بتكلفة 18 مليون جنيه.



وخلال أبريل المقبل تنظم التعليم العاليالمنتدى الرابع للتسويق التكنولوجى، ومسابقة رالى القاهرة الدولى الأول للسيارات الكهربائية محلية الصنع ، ثم إفتتاح المرحلة الأولى من المعمل المصرى الصينى للطاقة الشمسية بسوهاج خلال مايو القادم.



وفي شهر يونيو من العام الجاري تنظر التعليم العالي بدء إنتاج أول مضخة ضغط عالى محلية الصنع، بالاضفة إلى إنتاج صناعى لأول محطة تحلية مياه محلية الصنع تعمل بالطاقة الشمسية، ثم إنتاج أسمدة يوريا بطيئة التحلل على نطاق صناعى في يوليو 2018.



وحددت التعليم العالي شهر أغسطس لفتح باب التقدم لمشروعات التخرج وتخريج 50 شركة تكنولوجية ناشئة جديدة، على ان يشهد شهر سبتمبر الكشف عن النموذج الأولى الفائز فى تحدى تصميم وتصنيع سيارة كهربائية محلية الصنع، يليه تنظيم المنتدى الخامس للتسويق التكنولوجى في أكتوبر، ثم إفتتاح معرض القاهرة الدولى الخامس للابتكار خلال نوفمبر، وتوزيع عقود 20 مشروع من مشروعات جسور التنمية في ديسمبر.