قابيل : إطلاق إستراتيجية تنمية الصغيرة والمتوسطة بالربع الأول

قابيل في مؤتمر اليورومني 2017

الجهاز قدم تمويلا بقيمة 4.8 مليار جنيه استفاد منه 295 ألف مشروع خلال 2017



محمد ريحان:



أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، اليوم الإثنين، أنه سيتم خلال الربع الأول من عام 2018 إطلاق إستراتيجية وطنية لتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، تستهدف زيادة مساهمة القطاع فى الاقتصاد القومى وخلق فرص عمل لائقة ومنتجة للشباب، مشيراً إلى أن عام 2017 شهد جهودا كبيرة من جانب الوزارة في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، تضمنت إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتشكيل مجلس إدارته وتشكيل الأمانة الفنية لمجلس أمناء الجهاز وإنشاء المجلس الاستشارى لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.



وقال الوزير إن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قام بتمويل مشروعات بقيمة 4.8 مليار دولار خلال الـ11 شهراً الأولى من 2017 ، مشيراً إلى أن الجهاز قدم قروضاً لتمويل المشروعات الصغيرة بقيمة 2.5 مليار جنيه لـ 14 ألفا و 261 مشروعاً وفرت 57 ألفا و 529 فرصة عمل محققاً نسبة مستهدف 114% .



وأضاف أن الجهاز قدم قروضاً لتمويل المشروعات متناهية الصغر بقيمة مليارى جنيه لـ 210 آلاف و 433 مشروعاً وفرت حوالى 247 ألفا و 537 فرصة عمل، محققاً نسبة مستهدف 123% ، مشيراً إلى أن إجمالي المنح التى قدمها بلغت 321 مليون جنيه، لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب وفرت 32 ألفا و614 فرصة عمل .



وأشار إلى زيادة معدلات الإقراض للمشروعات الصغيرة متناهية الصغر خلال الـ11 شهراً الأولى من 2017 بنسبة 40% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضى، موضحا أن إجمالي القروض التى تم تقديمها بالتمويل المباشر من الجهاز أو بالتمويل البنكى بلغت 4 مليارات و 561 ألف جنيه، مقارنة بـ3 مليارات و 251 ألف جنيه خلال الفترة المقابلة للعام الماضى .



وأوضح أن التوزيع الجغرافى للتمويل الذى قدمه الجهاز تضمن 45% لمحافظات الوجه القبلى و 36% لمحافظات الوجه البحرى و 12% للمناطق الحضرية و 7% للمناطق الحدودية، مشيراً إلى أن التوزيع القطاعى تضمن 62% للقطاع التجارى و 18 % للإنتاج الحيوانى و 11% لقطاع الخدمات و 8% للقطاع الصناعى و 1% للمهن الحرة، كما بلغت نسبة التمويل المقدم للإناث 51% وللذكور 49%.



ولفت الوزير إلى أن الجهاز قدم خدمات غير مالية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الماضى تضمنت توفير برامج تدريبية لـ 3 آلاف و405 متدربين، وتنفيذ 147 معرضاً شارك فيها 2685عارضاً بإجمالى مبيعات وعقود 32.4 مليون جنيه، كما تم تسجيل 2035 مستفيدا بسجل الموردين، مشيراً إلى أن الجهاز قام أيضاً بترشيح 84 مشروعاً للحصول على فرص تصديرية من خلال نقطة التجارة الدولية، وساهم في إبرام 154 صفقة تكامل بين المشروعات بقيمة 16.5 مليون جنيه .



وتابع "قابيل" أن الخدمات غير المالية تضمنت إصدار 14 ألفا و 170 رخصة عمل نهائية و 14 ألفا و 702 رخصة مؤقتة وإصدار 15 ألفا و 82 رقما قوميا للمنشآت وإصدار 2558 سجلا تجاريا وإصدار 7 آلاف و 876 بطاقة ضريبية، وذلك من خلال منظومة الشباك الواحد التى يوفرها الجهاز بفروعه بالمحافظات.



