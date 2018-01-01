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سيـــاســة
صحة أسوان: نواقص الأدوية سيتحملها المريض
الإثنين 01 يناير 2018 01:17 م
الأدوية
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الأدوية
أحمد صبري:
أصدرت مديرية الصحة بأسوان قرارا بأن يتكلف أى مريض يعالج بمستشفيات وزارة الصحة بالمحافظة بنواقص الأدوية والمسلتزمات الطبية، مشددا على الأطباء إبلاغ ذلك للمرضى.
يأتى ذلك بعد أن تم حبس طبيب بمستشفي الزقازيق الجامعى بمحافظة الشرقية، طلب من مريض شراء أدوات ناقصة لإجراء جراحة له مما أثار غضبا كبيرا واستياء لدى الأطباء بكل المحافظات.
وأكد القرار ضرورة استمرار العمل بالمستشفيات بما هو متاح من إمكانات حتى يتم خدمة المريض، موضحا أن النواقص يتم توفيرها لاحقا من الشركات الموردة.
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