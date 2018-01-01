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سيـــاســة
إحالة رئيس حي الزيتون للمحاكمة
الإثنين 01 يناير 2018 12:11 م
محاكمة
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محاكمة
نجوى عبد العزيز:
أحالت النيابة الإدارية، رئيس حي الزيتون، ومدير الأملاك، للمحاكمة بعد ثبوت قيامهما بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة.
تبين أن "م موسى إ"، رئيس حي العمرانية، تستر خلال عمله رئيسًا لحي الزيتون، على المختصين بإدارة الأملاك بمنطقة الإسكان، بشأن عدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال قيام المقاول جلال العاصي، بمشاركة بعض الأهالي ببناء جراج على قطعة أرض من أملاك الدولة، خلف بلوك 35 بالمساكن الأميرية.
أكد تقرير الاتهام أن المتهمين خالفا القوانين واللوائح والقرارات، وخرجا عن مقتضى الواجب الوظيفي، بأن تقاعس "خ ح ع" مهندس التنظيم، مدير أملاك حي الزيتون عن اتخاذ الإجراءات القانونية بصفته الوظيفية حيال التعدي، رغم علمه بالمذكرة المعروضة من نائب المحافظ للمنطقة الشمالية على محافظ القاهرة، والواردة لمنطقة الإسكان بالحي، والمسلمة إليه.
سيـــاســة
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