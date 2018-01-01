إيتيدا تطبق إطار COBIT لحوكمة عملياتها

إيتيدا

المال ـ خاص:



أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" عن البدء في تطبيق إطار "كوبيت 5" لحوكمة وإدارة تكنولوجيا المعلومات وتحسين دورات العمل وإجراءاتها بالهيئة.



ويعد إطار "كوبيت 5" أحد الأطر الشهيرة والمتعارف عليها دولياً لاتحاد تدقيق ومراقبة أنظمة المعلومات "ISACA" حيث يختص بتقديم مبادئ وممارسات، ونماذج عمل من خلال أدوات للتحليل مقبولة عالمياً بهدف تعظيم القيمة والعائد من استخدامات تكنولوجيا المعلومات في مختلف المؤسسات.



وكشفت أسماء حسني، الرئيس التنفيذي للهيئة بأن تطبيق الإطار العالمي داخل الهيئة يتواكب مع التطور والتوجه السائد على المستوى العالمي في إدارة المعلومات وحوكمتها، كما يأتي في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي والاستراتيجية الطموحة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث يمثل ذلك التحول أحد أهم دوافع ومحفزات النمو للقطاع وللاقتصاد الكلي.



وأضافت أن كافة العمليات المتعلقة بالتحول الرقمي أصبحت ضرورة حتمية وليست خياراً ترفيهياً وتفرض على كافة المؤسسات الحكومية والخاصة تطبيق الأطر العالمية لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات وتطوير حلول مبتكرة لضمان استمرارية أعمالها وتحسين كفاءتها وخدماتها.



وأشارت إلى أن الهيئة تتطلع إلى تعزيز قدرات وإمكانات موظفي الهيئة من خلال الحصول على تلك الاعتمادات والشهادات الدولية، بالإضافة إلى سعى الهيئة الجاد لبناء قاعدة متميزة من الكوادر البشرية المؤهلة والاستشاريين والخبراء في مجالات تكنولوجيا المعلومات من خلال اتفاقيتها مع الجامعات الخاصة والحكومية وذلك لسد الحاجة ومواجهة الطلب المتوقع تزايده في شتى قطاعات الدولة.



وتستهدف الهيئة من تطبيق الإطار تأهيل كافة الإدارات والمراكز التابعة على مبادئ وقواعد حوكمة تكنولوجيا المعلومات بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد التكنولوجية والبشرية وقياس كفاءتها وفاعليتها، ووضع المؤشرات الخاصة بها، وكذلك الاستفادة من الأدوات التي يوفرها الإطار القياسي لمساعدة المدراء على تقليل الفجوة والمخاطر بين نظم المعلومات والاحتياجات الفنية واحتياجات الأعمال الأساسية للهيئة.



وسيقوم مركز اعتماد وتقييم هندسة البرمجيات "SECC" بالهيئة بالإشراف على عملية التأهيل للإدارات المختلفة للعمل وفقا لقواعد الإطار خلال 6 أسابيع ثم سيقوم المركز بالتحضير والتجهيز لحصول الهيئة على نموذج استحقاق الجودة المدمج CMMI.



وتجدر الإشارة إلى أن مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات SECC بالهيئة حقق العديد من قصص النجاح خلال عام 2017 حيث ساعد 5 شركات في قطاعات مختلفة في الحصول على شهادة نموذج استحقاق الجودة المدمج CMMI بالإضافة إلى 9 شركات حصلت على شهادة نموذج الجودة SPIG الذي يصدره المركز مما يعكس المستوى المتميز للاستشاريين والخبراء المعتمدين لدى المركز في مجالات التدريب وتقييم العمليات والممارسات الاستشارية وفقاً لأعلى المعايير العالمية.



كما تمكنت خدمات المركز العابرة للحدود من اعتماد وتقييم ممارسات 18 شركة صينية و11 شركة وجهة في عدة دول عربية بالإضافة إلى تقديم خدمات الاستشارات والتقييم في تقنيات هندسة البرمجيات وإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات إلى حوالي 311 شركة.



وتطمح الهيئة في تعزيز التعاون بينها وبين كافة الجهات لتعظيم القيمة والعائد من استخدامات تكنولوجيا المعلومات في مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة وللمساعدة وتقديم المشورة عند وضع الأسس لعمليات التحول الرقمي.