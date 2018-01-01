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انقطاع المياه عن 13 منطقة بالجيزة
الإثنين 01 يناير 2018 10:09 ص
محطة المياه
أخر الأخبار
محطة المياه
المال ـ خاص:
تعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع المياه بمناطق( مساكن الضباط بالرماية ـ اسكان الشباب ـ حدائق الأهرام بطريق مصر اسكندرية الصحراوي ـ المريوطية ـ منشية البكاري ـ الثلاث طوابق ـ عزبة جبريل ـ كوم بكار ـ كفرة نصار ـ كفر غطاطي ـ الوفاء والأمل ـ التعاون ـ المنطقة المحصورة بين فيصل والهرم بداية من المطبعة حتى ترعة المنصورية).
إضافة إلى ضعف المياه بمنطقة كفر طهرمس، وذلك اعتباراً من الساعة 8 من مساء يوم الثلاثاء الموافق 2/1/2018 وحتى الساعة 8 من مساء اليوم التالي الاربعاء الموافق 3/1/2018، للقيام بأعمال ربط ولحام لتحويل خط مياه قطر 800 مم المغذي لمنطقتى فيصل والهرم ومتفرعاتهما.
وتهيب الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة على توفير سيارات مياه شرب نقية للمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
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