درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 1 يناير

درجات الحرارة اليوم

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم، الاثنين، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا حتى شمال الصعيد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى محافظات الوجه البحر ى والقاهرة وحلايب وشلاتين، كما تنشط الرياح الجنوبية الغربية على معظم الأنحاء مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.



وبالنسبة لحالة البحرين الأحمر والمتوسط تكون مضطرب وارتفاع الموج ف ى كلا البحرين الأحمر والمتوسط تكون ما بين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية فى كلا البحرين الأحمر والمتوسط تكون شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى



القاهرة 11 18



وسط الدلتا 12 18



الإسكندرية 10 18



بلطيم 11 17



مطروح 10 17



السلوم 07 17



سيوة 06 17



بورسعيد 12 19



دمياط 13 18



العريش 06 18



رفح 07 17



الإسماعيلية 09 19



السويس 10 19



رأس سدر 08 21



نخل 02 16



نويبع 13 18



طابا 11 17



كاترين 03 14



الطور 09 18



شرم الشيخ 14 20



الغردقة 13 20



مرسى علم 11 20



الفيوم 09 18



بنى سويف 09 18



المنيا 06 19



أسيوط 06 17



سوهاج 07 18



قنا 08 19



الأقصر 08 19



أسوان 08 19



أبوسمبل 09 19



الوادى الجديد 06 18



شلاتين 15 22



ابو رماد 15 22



راس حدربة 15 21



حلايب 16 20