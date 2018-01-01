شوارع الإسكندرية بلا زحام تحسبا لوقوع حوادث الأمطار

- قوس قزح يتصدر الصفحات السكندرية على فيس بوك



- سلطان يتابع تصريف مياه الأمطار بالطريق الدولي الساحلي والصحراوي





مها يونس:







لاتزال تشهد سماء الإسكندرية هطول الأمطار الغزيرة في مستهل نوة "عيد الميلاد" المُقرر إستمرارها ليومين، صاحبتها سحب رمادية محملة بالمياه، وموجة صقيع ورياح شديدة أسفرت عن خلو شوارع الثغر الرئيسية من المواطنين تحسباً لوقوع حوادث الأمطار المُعتادة بالمحافظة، وتجنباً لصعق الكهرباء خاصة بطريق بورسعيد الرئيسي الذي يمر ترام الثغر من خلاله بطول 15 كيلو متر تقريباً.





وفي غضون ذلك تصدر اليوم على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي مشهد ظهور قوس قزح بالإسكندرية والذي إلتقطه العديد من المواطنين بمختلف المناطق، ولاقي إستحسان مستخدمي "فيس بوك" و"تويتر"، وذلك بعد رصده بالفيديو والفتوجرافر، وتداوله العديد من السكندريين ليُحقق آلاف المشاركات في زمن قياسي، وكان أبرزهم صورة إلتقتطها ريهام ياقوت، وفيديو لنهى خاطر.





وعلى صعيد أخر قام الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية بجولة تفقدية مفاجئة للطريق الدولي الساحلي والطريق الصحراوي، وتفقد مطالع ومنازل الكوبري وأعمال تصريف مياه الأمطار بهما، كما تابع حالة الشوارع وسيولة الحركة المرورية والوقوف على قيام الأجهزة التنفيذية وجميع المسئولين بأعمالهم على أكمل وجه، وذلك بحضور اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي، في إطار استمرار رفع درجة الطوارئ القصوى لمواجهة موسم الأمطار بالإسكندرية، التي بدأت صباح اليوم.





وخلال الجولة كلف المحافظ رئيس شركة الصرف الصحي بالتعامل الفوري والسريع لرفع أي تراكمات لمياه الأمطار وخاصة في الأماكن الساخنة، كما إستفسر من رئيس الشركة عن مستوي تصريف الأمطار، وتأكد من عدم تواجد تراكمات بالإنفاق والكباري علي مستوي أحياء المحافظة.





وأشار المحافظ أن الأمور تسير بشكل طبيعي خاصة مع هطول أمطار شديدة علي كافة أنحاء المحافظة، ولم تحدث أية تراكمات للمياه إلا في بعض المناطق والتي يتم التعامل معها في الحال، مشيدا بالجهد المبذول من قبل الأحياء و شركة الصرف الصحي للحد من تراكم مياه الأمطار.



