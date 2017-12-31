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نقل وملاحة
النقل البحري تكرم رئيس شركة الإنشاءات البحرية
الأحد 31 ديسمبر 2017 11:56 م
النقل البحري تكرم رئيس شركة الإنشاءات البحرية
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النقل البحري تكرم رئيس شركة الإنشاءات البحرية
أمانى العزازى:
كرمت الأكاديمية العربية للنقل البحرى تحت رعايه الدكتور محمد على ابراهيم مدير فرع الأكاديمية ببورسعيد، المهندس ابراهيم عبد الجواد رئيس مجلس ادارة شركة القناة للانشاءات البحرية.
يأتي التكريم تخليدا لمجهودات عبد الجواد فى النهوض بالشركة ورفع كفاءة موظفيها المهنية والادارية وتحقيق إنجازات عديدة رفعت من تصنيف شركات هيئة قناة السويس.
شهد الحفل تكريم موظفي الشركة الحاصلين على دورات من الأكاديمية العربية لمجمع خدمة الصناعة، وشارك فى التكريم الدكتور عصام البكل عميد مجمع خدمة الصناعة والدكتور سيد بدوي رئيس قسم برامج خدمة المجتمع والسادة اعضاء مجلس ادارة شركة القناة للأنشاءات البحرية وموظفي الشركة.
النقل البحري
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