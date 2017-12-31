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سيـــاســة
أول تعليق للرئيس الإيراني على احتجاجات الغلاء
الأحد 31 ديسمبر 2017 08:26 م
روحاني والاحتجاجات في إيران
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روحاني والاحتجاجات في إيران
متابعات
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الأحد إن الإيرانيين لهم الحق في الاحتجاج وفي انتقاد الحكومة لكن يجب ألا تؤدي أفعالهم إلى العنف أو الإضرار بالممتلكات، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
وفي أول رد فعل علني على المظاهرات المناهضة للحكومة والمستمرة منذ أربعة أيام نقلت وكالة مهر للأنباء عن روحاني قوله لحكومته ”الإيرانيون يتفهمون الموقف الحساس لإيران والمنطقة وسيتصرفون على أساس مصالحهم الوطنية“.
وانتقد روحاني تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أيد فيها الاحتجاجات وقال ”إن من وصفوا الإيرانيين بالإرهابيين لا مجال لتعاطفهم مع شعبنا“.
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