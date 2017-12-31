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طاقة
الكهرباء تعلن حالة الطوارئ استعدادا للكريسماس وعيد الميلاد
الأحد 31 ديسمبر 2017 06:51 م
احتفالات الكريسماس وعيد الميلاد
أخر الأخبار
احتفالات الكريسماس وعيد الميلاد
عمر سالم
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حالة الطوارئ بجميع شركات إنتاج وتوزيع الكهرباء ، استعداداً لاحتفالات أعياد الميلاد.
وقال الدكتور، أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء فى تصريحات لـ"المال"، إنه تم إعلان حالة الطوارئ بكافة المحطات ومنشأت الوزارة حتى نهاية أعياد الميلاد الأسبوع القادم.
وأوضح حمزة أنه تم التأكيد علي ضرورة ﺗﻮﺍﺟﺪ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﻛﻞ ﻓﻰ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ، ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺇﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ .
ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺑﻘﻴﺎﻡ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻮﺿﻊ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻮﺭﺍً ﺗﻜﻔﻞ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻔﻮﺭﻯ ﻣﻊ ﺃﻯ ﺣﺎﻟﺔ ﻃﻮﺍﺭﺉ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺴﺌﻮﻻً ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻟﻠﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺑﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ، وفق الوزارة
وﺃﺻﺪﺭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﻮﺍﺟﺪ ﻓﺮﻕ ﻓﻨﻴﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻭﺍﻟﻔﻮﺭﻯ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺪﻭﺙ ﺃﻯ ﺃﻋﻄﺎﻝ ﺃﻭ ﺣﺎﻻﺕ ﻃﻮﺍﺭﺉ، ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﺣﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻮﺭﺍً، ﻭﺗﺸﻜﻴﻞ ﻏﺮﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ؛ ﻟﺘﻠﻘﻰ ﺷﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻮﺭﺍً
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