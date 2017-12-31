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نقل وملاحة
مميش يعتمد مجلس إدارة هيئة قناة السويس الجديد
الأحد 31 ديسمبر 2017 05:44 م
الفريق مهاب مميش
أخر الأخبار
الفريق مهاب مميش
نادية صابر:
اعتمد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية، اليوم الأحد، مجلس إدارة هيئة القناة الجديد.
واستحدث مميش إدارة جديدة للإنفاق برئاسة المهندسة إنتصار الأمير مدير الإدارة الهندسية السابقة.
وتولت المهندسة حنان وصفي إدارة الهندسية، وتولي المهندس صلاح مسلم مدير إدارة الكراكات، وعاطف جرجس إدارة الخدمات، والمهندس سمير حسن بإدارة الترسانات.
وتم تجديد الثقة في المهندس نشأت المنيرى مدير إدارة الرئاسة، ومحمود بشاري بشئون العاملين، والمهندس سعد عسكر بإدارة التخطيط، وأحمد مكي بإدارة الأشغال.
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