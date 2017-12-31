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سيـــاســة
انتقادات برلمانية لتطبيق قرار تدوين الأسعار على السلع دون مناقشات
الأحد 31 ديسمبر 2017 05:38 م
النائب عمرو الجوهري
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النائب عمرو الجوهري
عضو اقتصادية النواب : ما مصير السلع التموينية المخالفة؟
ياسمين فواز
انتقد النائب عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عدم استدعاء على مصيلحي وزير التموين داخل اللجنة لمناقشة قرار وضع الأسعار على السلع بداية العام الجديد
وقال الجوهري في تصريحات لـ"المال":"كان لابد من استدعاء وزير التموين في اللجنة لشرح هذا القرار ومناقشة كيفية تطبيقه في المناطق الشعبية والأسواق العشوائية".
وأضاف الجوهرى أن هناك بائعين بسطاء وصغار تجار ليس لديهم قدرة على توفير ألة طباعة للأسعار أو أكياس مطبوعة لذلك ،لذا كان يتوجب مراعاة هذه الفئة عند تطبيق القانون.
وشدد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على أنه كان من الضرورى التنسيق مع وزاره التجارة والصناعه حتى تلزم المصانع في بعض السلع لوضع السعر من المصدر.
وطالب بنزول الحملات التموينية على الأسواق مع عدم اتخاذ أي إجراء تعسفي ضد البائعين منذ بدء التطبيق غدا الاثنين.
ودعا الجوهرى الحكومة لإعطاء البائعين مهلة لتوفيق أوضاعهم مع إخطارهم بالخطأ الموجود الخاص بالسلعة وإعطاءه مهله أسبوع للمراجعة مرة أخرى.
واستفسر عن مصير السلع التموينية المخالفة، قائلا :"هذه سلع غذائية من سيستفيد بها في حال تم جمعها؟".
وأجاب الجوهرى: "حال عدم استغلال تلك السلع فسوف تفسد ..وإذا أخذتها الوزاره وقامت ببيعها فهذا ليس من حقها لأنها ليست ملكا لها، وإذا تم التخلص منها أو توزيعها علي بعض الأفراد المخصصين للحملة،.فهذا أيضا غير قانوني حال تطبيقه بهذا الشكل".
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