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بورصة وشركات
البورصة تودع 2017 بصعود هزيل وقيم تداول متدنية
الأحد 31 ديسمبر 2017 05:03 م
البورصة المصرية
أخر الأخبار
البورصة المصرية
جهاد سالم
ودعت البورصة المصرية عام 2017 على صعود هزيل تزامننا مع تدني ملحوظ فى قيم واحجام التداول، وسط سيطرة بيعية من قبل المؤسسات المصرية والأجنبية.
واغلق المؤشر الرئيس للسوق EGX30 أعلى مستوي 15 الف نقطة، بصعود 0.01%، وارتفع مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.39% مسجلا مستوى 827 نقطة، كما صعد المؤشر الاوسع نطاقا EGX100، بنسبة 0.59% ليغلق عند 1971 نقطة.
وبلغت إجمالي قيم التداول على الاسهم 485.8 مليون جنيه، وفقد رأس المال السوقي للاسهم المقيدة نحو 900 مليون جنيه ليغلق عند 824.9 مليار جنيه، مقابل 825.8 مليار جنيه مستوي الإغلاق السابق.
ومن جانبه قال أدهم جمال دين رئيس قسم التحليل الفني بشركة كايرو كابيتال لتداول الاوراق المالية، أن اغلاق مؤشر EGX30 الرئيسي دون تغير يذكر يعد إشارة سلبية تزامننا مع احجام التداول المنخفضة والتى ظهرت فى السوق على مدار الاسابيع القليلة الماضية.
واشار جمال الدين إلي أن استمرار تراجع احجام التداول يعكس حالة الترقب التي تسيطر علي المتعاملين، وخاصة أن المؤشر الريئسي حقق قمم تاريخية جديدة حول مستوي 15000 نقطة،فى الوقتالذي ظلت فيه بعض الاسهم القيادية خاصة سهم البنك التجاري الدولي في مستويات منخفضة مقارنة بالمؤشر وهو ما يصيب المتعاملين بحالة من التضارب.
ونصح جمال الدين المستثمرين بالتعامل مع الاسهم التي تظهر تحسن تدريجي، حيث يبدو أن استمرار صعود المؤشر ناتج عن تاثير بعض الاسهم ذات الاوزان النسبية المرتفعة، محددا مستوي مقاومة EGX30 الحالي قرب مستوي 15500 نقطة والدعم قرب 14700 نقطة والتى تستخدم لحماية الارباح، فيما تستخدم مستويات 14600 نقطة لوقف الخسائر قصيرة الاجل.
ومن جانبه توقع منتصر مدبولي رئيس قسم التحليل الفني بشركة دى.1. اس. تي. بي للاستشارات المالية وادارة المحافظ ان يواجه مؤشر EGX30 ضغوطا بيعية حال ما إقترب من مستوي 15050 إلى 15100 نقطة ، في الجلسات القادمة قبل ان يستأنف اتجاهه العام الصاعد .
ولفت مدبولي إلى أن بعض الانحرافات السلبية علي المؤشرات الفنية ، والانخفاض الملحوظ في قيم وأحجام التداول ، يزيد من فرص عمليات جني الأرباح تدفع بالمؤشر للهبوط قرب مستوي 14750 نقطة كمستوي دعم من المرجح أن يوقف اي هبوط علي المدى القصير الأجل .
وشهدت البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم سيطرة بيعية من قبل المصريين والاجانب بقيمة 4.7 مليون جنيه و 7.4 مليون جنيه على الترتيب، فيما سجل العرب صافي شراء بقيمة 12.1 مليون جنيه.
واتجه الافراد المصريين والاجانب للشراء بقيمة 55.98 مليون جنيه و 683 الف جنيه على الترتيب، فيما سجل العرب صافي بيع بقيمة 5.6 مليون جنيه.
وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المؤسسات المصرية والاجنبية بقيمة 60.7 مليون جنيه و 8.1 مليون جنيه على الترتيب، وسجلت المؤسسات العربية صافي شراء بقيمة 17.7 مليون جنيه.
البيتكوين يقفز %1400 خلال 2017
مكاسب قياسية للأسهم والعملات الرقمية
إعداد ـ خالد بدر الدين
انتعشت أسعار أسهم معظم الشركات الأمريكية، خلال العام الجارى، مسجلة مستويات قياسية، لدرجة قفز جميع المؤشرات لأعلى مستوى فى تاريخها، خاصة أسهم شركات التكنولوجيا والمؤسسات المالية، التى سجلت أفضل أداء سنوى منذ 2013.
وذكرت وكالة رويترز، أن مؤشر داو جونز لأسهم الشركات الصناعية، قفز بحوالى %25 متجاوزا 24 ألف و719 نقطة، وارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 S&P لكبرى الشركات الأمريكية بحوالى %19، إلى حوالى 2673 نقطة، وازداد موشر ناسداك التى يغلب عليه شركات التكنولوجيا بأكثر من %28، إلى حوالى 6903 نقطة.
وشهد العام الجارى صعودا صاروخيا لعملة البيتكوين، وعملات رقمية أخرى، منها لايتكوين. وحقق البيتكوين أشهر عملة رقمية فى العالم، أحد التطورات الأكثر إثارة فى أسواق العملات، بارتفاع قيمته أكثر من %1400، لتصل إلى حوالى 14565 دولارا، واقترب الأسبوع الماضى من 20 ألف دولار.
وتعرض الدولار، زعيم العملات التقليدية، لخسائر شديدة بأكثر من %9.5 أمام سلة من 6 عملات منافسة، هى: اليورو الأوروبى، والين اليابانى، والجنيه الإسترلينى، والدولار الكندى، والكرونة السويدية، والفرنك السويسرى، فيما يعد أكبر هبوط منذ عام 2003، بفعل الشكوك بشأن استمرارية انتعاش نمو الاقتصاد الأمريكى، عقب صدور قانون الضرائب، الأسبوع الماضى.
ربح أيضا مؤشر ستوكس العام، لأسهم كبرى الشركات أكثر من %7.7، فى أقوى أداء سنوى منذ 2013، بقيادة مؤشرا الأسهم الألمانية والإيطالية. بارتفاع % 12.5 و%13.6 على الترتيب، بفضل ارتفاع أسعار أسهم شركات التكنولوجيا، والأداء القوى الذى حققه قطاع الموارد الأساسية.
وساعد تحسن الاقتصاد العالمى، والاستقرار السياسى فى اليابان، بالإضافة إلى سياسة بنك اليابان المركزى النقدية الشديدة التيسير، على زيادة أرباح الشركات هذا العام، ما أدى إلى ارتفاع مؤشر نيكى للشركات اليابانية الكبرى، بأكثر من %19، ومؤشر توبكس الأوسع نطاقا بحوالى %20.
وقفز مؤشرMSCI للأسواق الناشئة بحوالى %34، رغم هبوط مؤشرات العديد من دول الخليج، منها مؤشر بورصة الدوحة الذى انخفض بحوالى %18.7، بسبب أزمة مقاطعة 4 دول عربية لها، ومؤشر بورصة مسقط بانخفاض %17.7، ومؤشر بورصة دبى %4.6، بينما خسر مؤشر أبوظبى %3.3.
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