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استثمار
الشركات السياحية بين نمو الربحية وتنويع الاستثمارات
الأحد 31 ديسمبر 2017 04:36 م
صندوق دعم الشركات السياحية
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صندوق دعم الشركات السياحية
سجلت استفادة كبيرة من «التعويم»
«مصر للفنادق» تتوقع ارتفاع الإيرادات %25 العام المقبل بشرط الاستقرار الأمنى
«بيراميزا» توزع نشاطها بين القطاعين «السياحى» و«العقارى»
أحمد على – مصطفى طلعت
«نمو وتحول للربحية».. هذا ملخص نتائج أعمال شركات السياحة المقيدة فى البورصة، عقب انتهاء الشهور التسعة الأولى من العام الجارى (العام الأول لتعويم الجنيه)، فقد أظهرت القوائم المالية لتلك الشركات، استفادة كبيرة من قرار تحرير سعر الصرف الصادر فى 3 نوفمبر من 2016.
وجاءت أسباب استفادة قطاع السياحة الإيجابية من قرار «تعويم الجنيه» إلى ارتفاع نسب الإشغال الفندقية خلال تلك الفترة، وتحديدًا نسب إشغال الخليجيين لفنادق القاهرة وسهل حشيش والغردقة.
وتسبب ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه فى زيادة حصيلة الشركات السياحية من العوائد الدولارية، لترتفع إيراداتها، مقارنة بنظيرتها خلال الفترة نفسها من 2016.
«المال» ترصد وضعية قطاع شركات السياحة المقيدة بالبورصة، وتأثير قرار تعويم الجنيه عليها، وتوقعات مسئولى تلك الشركات حول إيرادات ونسب الإشغال عام 2018 المقبل، مع رصد لخططهم وإستراتيجية التعامل المستقبلى.
واتفق الخبراء ومسئولو الشركات السياحية، على استفادة القطاع من قرار «تعويم الجنيه»، فيما توقعوا ارتفاع إيرادات شركاتهم فى عام 2018 المقبل بدعم من ارتفاع نسب الإشغال المتوقع شريطة زيادة الاستقرار الأمنى.
وتتجه بعض الشركات السياحية، إلى توزيع استثماراتها بين النشاط الفندقى والنشاط العقارى، من أجل تأمين موقفها، ووضعها المالى فى ظل بدء القطاع فى التعافى من الأزمة التى مر بها بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية فى السنوات القليلة الماضية.
توقعات بأرباح أكبر فى الربع الأخير
وقال عمرو عطية، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للفنادق، إن قطاع السياحة تأثر إيجابًا بقرار تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه" فى 3 نوفمبر 2016، مشيرًا إلى ارتفاع إيرادات الشركة عقب ارتفاع سعر الدولار.
وأضاف أن شركته التى تعتمد على النشاط الفندقى فقط شهدت ارتفاعا فى إيراداتها خلال العام الأول لتعويم الجنيه، مشيرًا إلى أن العوائد الدولارية ساهمت فى تحسن مستوى الربحية فى تلك الفترة.
وقد سجلت «مصر للفنادق» ارتفاعا متواصلا فى أرباحها خلال عام 2017، وبلغت نسبة النمو فى الربع الأول منه نحو %39 بقيمة 90 مليون جنيه، ثم سجلت 95 مليونا فى النصف الأول، وأخيرًا 37.6 مليون فى الربع الثالث، بإجمالى صافى ربح 132 مليونا فى الشهور التسعة الأولى من 2017.
وتوقع "عطية" ارتفاع إيرادات التشغيل فى قطاع السياحة خلال العام المقبل بنسبة %25 شريطة ارتفاع معدلات الاستقرار الأمنى فى البلاد.
وتابع قائلًا: "أن شركته تعتمد خلال الفترة الراهنة على إيرادات فندق «النيل ريتزكارلتون» والذى شهد ارتفاعا متواصلا فى نسب التشغيل منذ افتتاحه، فى حين تقوم بأعمال تطوير فندق «دهب» بالتعاون مع شركة "الكويت الدولية - سفير" التى حصلت على حق الإدارة.
كانت «المال» قد كشفت منذ أيام أن التكلفة الاستثمارية الخاصة بتطوير فندق «دهب» قدرت بنحو 75 مليون جنيه، سيتم تمويلها من الموارد الذاتية لـ«مصر الفنادق»، فى حين تعتزم إعادة افتتاح الفندق مطلع 2019.
و أشار «عطية» إلى أن شركته تُركز خلال الفترة الراهنة، على سداد قرض البنك الأهلى المصرى، قبل تنفيذ أى خطة توسعية، وذلك بهدف الهروب من أسعار الفائدة المرتفعة، كاشفا أن إجمالى مستحقات "الأهلى المصري" بلغت نحو 1.020 مليار جنيه، موضحًا أن شركته تتحمل فاتورة فوائد القرض شهريًا بواقع 18 مليون جنيه.
وتأتى القابضة للسياحة والفنادق، على رأس مساهمى الشركة بنسبة استحواذ %50.7، ثم مصر للتأمين 11.83 %، والمساهم نبيه ميخائيل 9.28 %، وشركة مصر لتأمينات الحياة %6.74.
خطة توسعية لـ«بيراميزا»
فى سياق مواز، أرجع مجدى عزب، رئيس مجلس إدارة شركة «بيراميزا» للفنادق والقرى السياحية، ارتفاع صافى أرباح الشركة بـ%141 خلال التسعة شهور المنتهية من عام 2017 الجارى، إلى ارتفاع نسبة الإشغال بفنادق الشركة «بالقاهرة» و«سهل حشيش».
وأظهرت نتائج أعمال «بيراميزا للفنادق» خلال التسعة شهور المنتهية من عام 2017 الجارى، تحقيقها لصافى ربح 60.684 مليون جنيه مقارنة بـ 25.140 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2016.
وأضاف "عزب" أن الفترة الماضية وتحديدًا فصل الصيف الماضين شهد ارتفاع فى إيرادات النشاط الفندقى، خاصة من قبل السياح الخليجيين، مشيرا إلى أن شركته تتبع إستراتيجية توسعية خلال العامين المقبلين، مشيرا إلى أن شركته تتوسع فى «دبى» عبر إنهاء عمليات تجهيز وتشطيب فندق «بيراميزا دبى» بالإضافة إلى عدد من المشروعات السكنية المحلية، أبرزها مشروعى "بالم فيو" و"تاون فيو".
وكانت «المال» قد نشرت مسبقًا رصد "بيراميزا للفنادق" استثمارات ضخمة خلال تلك الفترة، ستتخطى قيمتها الإجمالية الـ 320 مليون جنيه، للمشروعات المحلية، بالإضافة إلى 10 ملايين دولار للاستثمارات الخارجية، تمثل تكلفة تجهيز وتشطيب فندق «بيراميزا دبى».
وتقوم «بيراميزا للفنادق» بإنشاء عدة مشروعات سكنية وسياحية، بخلاف «تاون فيو» و«بالم فيو» وهى مشروع إنشاء فندق سياحى "براديس جاردن" ومشروع سياحى "باراديس جاردنز" وأخيرًا "باى فيو".
وأضاف "عزب" أن شركته ستمول عمليات تجهيز وتشطيب الفندق من مواردها الذاتية، مشيرًا إلى أن شركته قامت بسداد وتحويل نحو 3 ملايين دولار، منهم خلال عام 2017 الجارى، متوقعا انتهاء عمليات التنفيذ والتشطيب خلال 18 شهرا.
صعود «الوادى للاستثمار»
سجلت شركة الوادى للاستثمار السياحى نمو بصافى الربح خلال الـ 9 شهور الأولى من 2017 بمعدل %91، لتسجل 19.33 مليون جنيه مقابل أرباح بلغت 10.12 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضى.
وقال عادل مراد، مدير علاقات المستثمرين بشركة الوادى للاستثمار السياحى، إن شركته سجلت نمواً فى الأرباح بدعم زيادة إيرادات الشركات التابعة، مثل "جولدن كوست" و"سكاى لايت" للتنمية السياحية، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الإشغال، مع تحسن الوضع الإقتصادى خلال الفترة الأخيرة.
وحسب القوائم المالية الأخيرة، صعدت قيمة الاستثمارات فى الشركات الشقيقة إلى 118.7 مليون جنيه، مقابل 96.1 مليون بالفترة المناظرة من 2016.
وأشار "مراد" إلى أن التعويم رفع الأعباء المالية على شركة "جولدن كوست" التابعة، فقد ارتفعت قيمة الأراضى المسدد ثمنها بالدولار، إلا أن نسب الإشغال والمبيعات قللت من الآثار السلبية لذلك، خاصة أن نسب الإشغال الحالية بالوادى بين 60 و%65.
ولفت إلى أن مجلس إدارة الشركة قرر منذ فترة إضافة نشاطى الاستثمار فى القطاعين الطبى والعقارى إلى أنشطة الشركة، موضحاً أنه من المقرر تدشين مركز تجارى وآخر طبى على أرض تابعة لفندق "جراند بيراميدز" المملوك للشركة بنظام المشاركة مع أحد المطورين العقاريين، وتقدر قيمة أصول الفندق بحوالى 260 مليون جنيه.
وأوضح أن القيمة التقديرية للمبنى الجارى تحويله إلى مركز طبى تبلغ 65 مليون جنيه، وقيمة المبنى الذى يضم 140 غرفة سياحية بالفندق نحو 165 مليونا، حسب التقييم المعد من قبل المستشار المالى المستقل، فيما تبلغ القيمة التقديرية للمنطقة المخصصة للمركز الإدارى والتجارى نحو 30 مليونا.
«شارم دريمز» تتحول للربحية
وتحولت شركة «شارم دريمز» للاستثمار السياحى إلى الربحية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالى، لتسجل 6.53 مليون جنيه، مقابل خسائر لفترة المقارنة من 2016 بقيمة 42.2 مليون.
وصعدت إيرادات النشاط إلى 19.9 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة، مقارنة بـ9.2 مليون جنيه، للفترة المماثلة من 2016، تشمل إيرادات الفندق و"التايم شير" ومطعم "بارسيللو" ومدينة الألعاب المائية.
وحسب القوائم المالية، ارتفعت تكاليف النشاط إلى 14.6 مليون جنيه مقارنة بـ 7 ملايين، فى 2016، فيما ارتفعت المصروفات العمومية والإدارية بواقع 5.1 مليون، مقابل 4.2 مليون.
وارتفعت أرباح "شارم دريمز" بشكل قياسى خلال الربع الثالث من العام الجارى، وحققت أرباحاً 18.1 مليون، مقابل 4.6 مليون بالفترة المماثلة من 2016، بنسبة نمو فى الأرباح %289.5.
و قال حمادة أبو العينين، رئيس مجلس إدارة شركة "شارم دريمز" للاستثمار السياحى، إن الآثار الإيجابية للتعويم تفوق الآثار السلبية، مع زيادة الإيرادات بالعملة الأجنبية، خاصة مع بداية تحسن معدلات الإشغال منذ شهر يونيو الماضى.
وأكد أن عودة الرحلات السياحية الروسية والإنجليزى، بالإضافة إلى التركيز على أسواق جديدة، مثل الصين والهند، سيدعم بشكل كبير الأداء التشغيلى للشركة والقطاع السياحى بشكل عام.
وأشار إلى أن شركته تمكنت من تقليص الخسارة، ثم التحول إلى الربحية من خلال عدة إجراءات على رأسها تقليص المصروفات والتكاليف، بالإضافة إلى الاهتمام بالسياحة الداخلية، مؤكداً أن شركته جمدت أى خطط توسعية أو إضافة استثمارات جديدة لحين التأكد من عودة نسب الإشغال إلى معدلاتها الطبيعية، لافتاً إلى أنها ستكتفى بعمليات التطوير المستمرة لفنادقها حاليا، تحسبا لارتفاع معدلات التشغيل.
ولفت إلى أن نسب الإشغال ارتفعت بأكثر من %15 فى شرم الشيخ الفترة الأخيرة، مقارنة بالعام الماضى، بينما ارتفعت بمعدلات تجاوزت % 40 مقارنة بالعام الماضى، فى كل من مناطق الغردقة وسهل حشيش ومرسى علم.
تعاظم الإيرادات فى 2018
وتوقعت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار "فاروس" أن تسجل إيرادات السياحة، ما بين 6 إلى 7 مليارات دولار، بنهاية العام الحالى، مع زيادتها إلى 8 مليارات دولار، خلال العامين المقبلين، مع عودة السياح الروس، واستمرار هدوء الأوضاع الأمنية والسياسية.
يشار إلى أن إيرادات مصر من قطاع السياحة، قد زادت 211.8 % إلى نحو 5.3 مليار دولار فى أول تسعة أشهر من العام الحالى، فى حين زادت أعداد السياح الوافدين إلى البلاد %55.3.
وأشارت رضوى السويفى إلى أن نسبة التذبذب والمخاطرة للاستثمار فى هذا القطاع مرتفعة للغاية، لافتة إلى أن القطاع يمثل أهمية كبرى للاقتصاد المصرى، لارتباطه بمعدلات تشغيل وتوظيف وعمالة كبيرة، مقارنة بقطاعات أخرى.
% 172 نمواً فى صافى ربح فنادق
وأظهرت القوائم المالية لشركة «رمكو» للقرى السياحية، ارتفاع صافى ربح الفنادق خلال الشهور التسعة المنتهية من العام الجارى، بنسبة بلغت % 172.17 لتسجل ما قيمته 104.671 مليون جنيه، مقارنة بـ38.457 مليون جنيه، فى الفترة نفسها من العام الماضى.
فيما بلغ مجمل ربح النشاط الفندقى فقط خلال التسعة شهور المنتهية من 2017، نحو 78.499 مليون جنيه، عقب خصم المصاريف الفندقية وإهلاكات أصول الفنادق، مقارنة بخسائر 1.321 مليون جنيه فى الفترة نفسها من العام الماضى.
وبدعم من النشاط الفندقى، نجحت «رمكو» فى تخفيض خسائرها المجمعة خلال الشهور التسعة المنتهية من 2017 الجارى، لتسجل 88.663 مليون جنيه، مقارنة بـ111.235 مليون جنيه، بنسبة انخفاض بلغت %20.29.
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