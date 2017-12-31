وزيرة التخطيط تستهل العام بزيارة للصعيد

- السعيد تزور سوهاج وقنا لتفقد مشروعات تنموية



المال - خاص



تجرى الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، سلسلة من الزيارات الميدانية لمحافظتي سوهاج وقنا، تستمر ليومين.



وتلتقي السعيد، صباح غد الإثنين، بالدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، ونواب مجلس النواب عن المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، لمتابعة سير العمل في المشروعات التنموية، وتكرم عددًا من القيادات التنفيذية بالمحافظة خلال لقائها بهم.



وتعقد لقاءًا مع فريق برنامج البنك الدولي في سوهاج، وعلى هامش جولتها، تزور عدد من المشروعات التنموية، وتتفقد مشروع الديابات لتسمين المواشي، وتتجه إلى المنطقة الصناعية بالكوثر، وفي نهاية جولتها، باليوم الأول، تتفقد محطة الصرف الصحي بإحدى القرى الأولى بالرعاية.



وتزور وزيرة التخطيط، الثلاثاء، محافظة قنا، وتعقد هناك عدة اجتماعات مع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وأعضاء مجلس النواب.



وتتفقد مشروع تطوير عدد من المباني غير المستغلة، التي سيتم إعادة استخدامها في صناعة الملابس الجاهزة والمشغولات اليدوية والتراثية، وستسهم في تشغيل ألف شاب وفتاة من أبناء محافظة قنا.



وستتفقد مشروع استكمال الصرف الصحى بمدينة نقادة، وستضع حجر الأساس لإنشاء تكتل صناعى للصناعات الحرفية، وزيارة المنطقة الصناعية بمنطقة كلاحين قفط، ومشروع استكمال الصرف الصحى بمدينة "قفط".



تأتي الزيارتان لمتابعة سير العمل بمشروعات تنمية الصعيد، وتلك المشروعات الممولة بقرض البنك الدولي، بمحافتي سوهاج وقنا، والمقرر البدء فيها خلال أيام.



يُذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي تزور فيها وزيرة التخطيط إقليم الصعيد، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وبدأت زياراتها من "الفيوم" بوابة الصعيد الشمالية، في أواخر سبتمبر الماضي، بعدها زارت وزيرة التخطيط محافظتي قنا والأقصر في أواخر أكتوبر الماضي.



وتأتي هذه الزيارات في إطار سلسلة من الزيارات الميدانية إلى صعيد مصر، لتفقد مجموعة من المشروعات التنموية، والوقوف على نسب إنجاز تلك المشروعات، مما سيساعد في وضع خطة العام المالي الجديد، والتي تعكف وزارة التخطيط على وضعها هذه الفترة عبر عقد عدد من الاجتماعات المكثفة.