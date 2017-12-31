سندة تنال ترخيصاً مؤقتا لتمويل متناهى الصغر

رأسمال الشركة المبدئى يتجاوز 50 مليون جنيه

مصادر: «تمويلى» تتأهب لتقديم أوراقها.. و«أمان» تنتظر الموافقة

أحمد الدسوقى





حصلت شركة سندة للتمويل متناهى الصغر التابعة للبنك العربى الإفريقى وصندوق سند الألمانى مؤخراً، على ترخيص مؤقت لمزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية.





قالت مصادر مطلعة لـ"المال" إن سندة فى طريقها لتوفيق كافة أوضاعها للحصول على الترخيص النهائى لبدء مزاولة النشاط فعلياً فى مصر، لافتة إلى أن رأسمال الشركة المبدئى يتجاوز 50 مليون جنيه.





ويشارك البنك العربى الإفريقى بنسبة %65 فى رأس مال شركة "سندة"، فيما يبلغ نصيب صندوق سند الألمانى %35، كما اختار "العربى الإفريقى" مؤخراً باسل رحمى، عضو مجلس إدارة بنك الإسكندرية سابقاً، لتولى رئاسة شركة "سندة" لتمويل المشروعات متناهية الصغر.





وتعمل بالسوق المحلية حالياً 3 شركات تمويل متناهى الصغر فقط، هى ريفى، وتنمية، وتساهيل، إضافة إلى أكثر من 840 جمعية تعمل فى مختلف محافظات الجمهورية.





وأضافت المصادر أن شركة أمان للتمويل متناهى الصغر التابعة لشركة راية القابضة، تقدمت بأوراقها للحصول على الرخصة المؤقتة لمزاولة النشاط فى مصر.





وأفادت بأن شركة تمويلى المملوكة لأيادى للاستثمار والتنمية، وإن أى كابيتال، والبريد للاستثمار تجهز أوراقها تمهيدأ لتقديمها للرقابة المالية خلال الفترة المقبلة للحصول على تراخيص النشاط، ويقدر رأسمال شركة "تمويلي" للمشروعات متناهية الصغر المصدر بـ50 مليون جنيه، ورأسمال مصرح به 500 مليون جنيه.





وتوقعت المصادر حصول الشركات الثلاث على الترخيص النهائى من هيئة الرقابة المالية قبل نهاية الربع الأول من عام 2018.





وينص القرار رقم 172 لسنة 2014 الخاص بالتمويل متناهى الصغر، على ضرورة أن يتوافر فى الشركات الراغبة فى الحصول على ترخيص مزاولة النشاط، أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، وأن تكون أغلبية أسهمها مملوكة لأشخاص اعتبارية، وأن يقتصر نشاطها على مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر، ويشترط ألا يقل رأس المال المصدر عن 15 مليون جنيه مدفوع النصف على الأقل.





وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أعلنت فى نوفمبر 2014، عن أول قانون لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر، للمساهمة فى إيجاد فرص عمل، والحد من الفقر، من خلال تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل، يستفيد منها المواطنون البسطاء، الذين يسعون لإقامة مشروعات تجارية، أو حِرفية، أو خدمية خاصة بهم، ولا تتيسر لهم القروض التقليدية.

