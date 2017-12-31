3.4 مليار دولار حجم التجارة بين مصر وتركيا

%44 نموًا فى التصدير لإسطنبول خلال 10 شهور





المال – خاص

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية لتركيا بلغت مليارًا و657 مليون دولار، خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2017، مقارنة بمليار و 149 مليونًا، خلال الفترة نفسها من العام الماضى، بنسبة زيادة قدرها %44.2.

وأشار إلى أن معدل تغطية الصادرات المصرية للواردات ارتفع من %50 خلال الشهور الأولى من عام 2016 إلى %90 خلال الفترة نفسها من العام الجارى.

جاء ذلك فى سياق التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل التجارى المصرى بأسطنبول حول مؤشرات حركة التجارة البينية بين مصر وتركيا خلال الـ10 شهور الأولى من العام الجارى، والتى بلغت 3 مليارات و457 مليون دولار.

وأشار الوزير إلى تراجع الواردات المصرية من تركيا خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر من العام الجارى بنسبة %18.7، إذ سجلت 1.8 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.2 مليار خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

وقال أحمد عنتر، وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجارى، إن هذه الزيادة تأتى فى إطار جهود مكتب التمثيل التجارى فى إسطنبول الرامية إلى زيادة الصادرات من البنود التقليدية وغير التقليدية للسوق التركية.

وأرجع الزيادة الكبيرة فى تلك الصادرات ارتفاع تصدير الميثانول بنسبة بلغت %299.5، فسجلت نحو 93.5 مليون دولار، مقارنة بنحو 23.4 مليون، خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

ولفت إلى أن صادرات سماد اليوريا حققت زيادة نسبتها %145.6، فبلغت نحو 282 مليون دولار، مقارنة بـ114 مليونًا خلال الفترة نفسها من العام الماضى، كما حقق قماش «دينم» زيادة نسبتها %57.8 إلى 66.8 مليون دولار مقارنة بنحو 42.3 مليون خلال الفترة نفسها من العام الماضى.



