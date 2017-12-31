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بورصة وشركات
المصرية لخدمات النقل تشترى 3 تريلات بـ1.3 مليون جنيه
الأحد 31 ديسمبر 2017 02:56 م
إيجيترانس
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إيجيترانس
رجب عزالدين
اعتمد مجلس إدارة شركة المصرية لخدمات النقل "إيجيترانس"، الموافقة على مذكرة خاصة بشراء 3 تريلات، لاستكمال مشروع النقل البرى الخاص بالشركة، بقيمة 1.3 مليون جنيه تقريبًا.
وقالت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، إن مجلس الإدارة اعتمد تعديل عقد الدعم الفنى مع شركة "إيتال" بواقع 1.1 مليون جنيه، مقابل خدمات الانتفاع بالتحزين فى الجراج الخاص بالشركة، ونصيب استهلاكها فى استهلاك الكهرباء والمياه والنظافة سنويًا، وكذلك تراخيص الحاسب الآلى وإيجار أتوبيس لنقل العاملين.
واعتمد المجلس الموازنة التخطيطية لعام 2018، مستهدفًا تحقيق أعمال بقيمة 185 مليون جنيه، ومجمل ربح بقيمة 58 مليون جنيه، وصافى أرباح بعد الضرائب بقيمة 33.5 مليون جنيه.
وأظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة خلال الربع الثالث من 2017، ارتفاع أرباحها بنسبة 4811% على أساس سنوي، بقيمة 20 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 408.7 ألف جنيه للفترة المماثلة من عام 2016.
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