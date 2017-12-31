التضامن : الجمعيات الأهلية تلقت 4.4 مليار جنيه من الخارج منذ يوليو 2014

وزارة التضامن الاجتماعي

مدحت اسماعيل:



قالت وزارة التضامن فى تقرير لها اليوم الأحد، إنها تلقت 524 منحة من جهات تمويل دولية ومحلية متنوعة لـ 242 جمعية مجتمع مدني بقيمة 1.057 مليار جنيه، لافتة إلي أن إجمالي التمويل الذي حصلت عليها الجميعات الأهلية منذ يوليو 2014 وحتي الآن بلغ 4.487 مليار جنيه.



وأشارت إلي أن الجمعيات الأهلية الحاصلة علي تمويلات، وظفت تلك التمويلات فى الأنشطة الخيرية والداعمة للأسر الفقيرة على مستوي الجمهورية.



يشار إلي أن مجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي عقد اجتماعًا، الأسبوع الماضي، برئاسة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة؛ لعرض ما تم تنفيذه من أنشطة خلال عام 2017.



وتم عرض التقرير الخاص بإنجازات المؤسسة، والذي جاء فيه أن العام الحالي، قد شهد حتى أكتوبر الماضي، تقديم مساعدات اجتماعية بقيمة 39 مليونا و467 ألف جنيه لـ 231375 أسرة، فقد تم تقديم تلك المساعدات لحالات الأمراض المزمنة والإعاقة والحالات المرضية والملحة، بالإضافة إلى مساعدات زواج ومناسبات ومشروعات صغيرة.



وفى مجال تقديم المساعدات العينية، بلغ إجمالي المساعدات 8 ملايين و738 ألف جنيه، قدمت لـ 79 ألف مستفيد، تضمنت العديد من المجالات منها شراء وتوزيع 6000 كرتونة مواد غذائية مساهمة للأسر الأكثر فقرًا في محافظات «الجيزة، بني سويف، مطروح، البحر الأحمر، الوادي الجديد، الأقصر» وشراء وتوزيع ما يزيد على 61 ألفا و300 بطانية، على أفرع المؤسسة بالمحافظات.



كما تم دعم مشروع «سترة» من خلال فرع المؤسسة بالمنيا، والذي يهدف إلى تحسين بيئة السكن للأسر الأَولى بالرعاية، و شراء مواد غذائية لمتضرري السيول برأس غارب في البحر الأحمر، وشراء وتوزيع 10 آلاف شنطة، بمستلزماتها للأسر الأكثر فقرًا بالمحافظات «البحيرة، قنا، سوهاج، أسيوط، أسوان» و توريد 61 سماعة طبية للحالات المستهدفة بجنوب سيناء.



وفى مجال الحالات المرضية الحرجة، تم تقديم أكثر من 31 مليونا 519 ألف جنيه لـ 584 حالة متضمنة، عمليات قلب مفتوح، وعيون، ومخ وأعصاب وغيرها.



وتهدف المؤسسة العامة، إلى تحقيق جميع أنواع التكافل بمعناه الواسع، من خلال تغطية جميع الفئات التي لا ينطبق عليها قانونى الضمان الاجتماعي، والتأمين الصحي، كما يشمل المساعدة المالية لحالات الأمراض المزمنة والأرامل والمطلقات، ومعدومي ومحدودي الدخل، و كذلك الحالات الملحة وغيرها.







