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اتصالات وتكنولوجيا
الغموض يسيطر على أسباب أزمة الإنترنت
الأحد 31 ديسمبر 2017 02:25 م
مستخدمى الإنترنت
أخر الأخبار
مستخدمى الإنترنت
كتب ـ محمود جمال وسمية كمال:
سيطرت حالة من الغموض على اسباب بطء حركة الانترنت الذى تشهده السوق المحلية منذ أواخر الاسبوع الماضى.
ففى الوقت الذى ارجعته مصادر فى قطاع الاتصالات إلى وجود قطع جزئى فى الكابل البحرى المعروف بإسم Sea-Me-We 3 Cable بالقرب من سواحل سنغافورة منذ يوم 3 ديسمبر الجارى، مما أثر بالسلب على حركة الأنترنت الدولية المتجهة لبلدان البحر المتوسط ومنها مصر.
أكدت مصادر أخرى أن اغلب حركة الاتصالات الدولية الواردة إلى مصر تأتى من أوروبا وأمريكا، وأن الاولوية فى بث المواقع الالكترونية عند حدوث مشكلات فنية تكون للمواقع الاخبارية تليها مواقع التواصل الاجتماعى.
وحسب الموقع الالكترونى للشركة المسئولة عن صيانة الكابل المقطوع والمعروفة بإسم «vocus »، فإنها ستنتهى من اعمال اصلاح العطل يوم 9 يناير المقبل.
وأكدت المصادر لـ«المال» أن الخدمة تأثرت بالسلب على مدار ايام 4 و5 و6 ديسمبر الجارى بعد حدوث القطع مباشرة، إلا أن الوضع بدأ يتحسن تدريجيا بمرور الوقت.
فى سياق متصل، نفى مصدر مسئول بالشركة المصرية للاتصالات وجود مشكلة فى خدمات الانترنت على مستوى الجمهورية وتعمل بشكل طبيعى تماما.
ويعد smw3 من اطول الكوابل البحرية حول العالم إذ يمتد بين استراليا وألمانيا بطول 39 ألف كيلو متر مربع وتم تفعليه فى عام 2000، ولديه 39 محطة إنزال فى 33 دولة عالميا منها دول حوض البحر المتوسط مثل قبرص وتركيا واليونان وإيطاليا والمغرب والبرتغال، وفرنسا، وإنجلترا، وألمانيا، وبلجيكا.
وأضاف أحمد العطيفى، خبير قطاع الاتصالات، أن مسارات حركة الانترنت القادمة لمصر تأتى من اسواق اوروبا وأمريكا وبالتالى فإن تأثير قطع الكابل smwe3 سيكون هامشى وينصب على الدول المجاورة لسنغافورة مثل الصين.
وأشار رئيس شركة إنترنت سابق، إلى أن الأولوية فى بث المواقع الالكترونية عند ضعف حركة الأنترنت الدولية تكون للمواقع الاخبارية، ثم مواقع التواصل الاجتماعى، وتقوم بذلك المصرية للاتصالات المالكة للبوابات الدولية بالتنسيق مع جهاز تنظيم الاتصالات.
واستبعد خالد شريف، مساعد وزير الاتصالات السابق، تعطل خدمات مواقع التواصل بسبب قطع الكابل لعدة اسباب منها أن الجزء الأكبر من سعة الأنترنت الدولية الواردة إلى مصر تأتى من اوروبا وأمريكا، كما أنه فى حالة تعطل احد الكابلات فإنه يتم نقل الخدمة على كابل آخر بديل.
ووفق مؤشرات وزارة الاتصالات، فإن عدد مستخدمى الأنترنت فائق السرعة فى مصر حتى سبتمبر الماضى يقدر بـ 4.9 مليون مستخدم، وتستحوذ المصرية للاتصالات من خلال ذراعها «تى إى داتا» على %78 من عدد المشتركين، تليها «أورنج DSL» – لينك دوت نت سابقا بـ%16، فيما تتوزع الحصص المتبقية على شركات «فودافون» و«اتصالات» و«نور».
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